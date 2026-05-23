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Il condominio sventa la truffa all’anziano con la tecnica della falsa militare della Guardia di Finanza

Un vicino di casa insospettito ha chiamato la polizia, gli altri inquilini hanno fermato la 23enne impedendole la fuga

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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polizia squadra mobile
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FIRENZE – Una provvidenziale rete di vicinato e il tempestivo intervento delle volanti della Polizia di Stato hanno sventato l’ennesimo, odioso tentativo di truffa ai danni di un anziano. L’episodio si è consumato in via del Casone a Firenze, dove una ragazza di 23 anni è stata bloccata e arrestata grazie all’attenzione dei condomini, che hanno intuito il raggiro prima che venisse portato a compimento.

La dinamica ricalca un copione purtroppo collaudato. La vittima, un cittadino italiano di 84 anni, è stata prima agganciata al telefono da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, che con tono autorevole lo ha invitato a raccogliere tutti i monili d’oro presenti nell’abitazione, giustificando la richiesta con un’asserita attività d’indagine in corso. Poco dopo, alla porta dell’anziano si è presentata la 23enne. Per rendersi credibile, la giovane si è qualificata come un’esponente della Guardia di Finanza, mostrando anche un tesserino distintivo agganciato alla cintura e chiedendo la consegna immediata dei preziosi.

A mandare all’aria i piani della finta finanziera è stato un vicino di casa dell’anziano. Insospettito dalla presenza della donna nel condominio e dal suo atteggiamento, l’uomo si è avvicinato per chiedere spiegazioni e capirne le reali intenzioni. Sentitasi scoperta, la ragazza si è data a una fuga precipitosa lungo le scale, ma è stata prontamente inseguita e bloccata dagli altri residenti del palazzo proprio mentre sul posto confluivano le volanti della questura, allertate nel frattempo al numero di emergenza.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare il falso tesserino utilizzato per mettere a segno il raggiro, due telefoni cellulari e un biglietto ferroviario con arrivo e partenza da Firenze nella stessa giornata, a testimonianza di una trasferta mirata al compimento del reato. La giovane, denunciata anche per il possesso di segni distintivi contraffatti, è comparsa questa mattina davanti all’autorità giudiziaria per il rito direttissimo, all’esito del quale è stata disposta nei suoi confronti la misura del divieto di dimora in tutta la regione. 

Proprio in questi giorni prosegue a Firenze la campagna Più Sicuri Insieme, promossa dalla Polizia in collaborazione con i quartieri cittadini per fornire consigli pratici e aiutare la popolazione, in particolare gli anziani, a riconoscere gli inganni. I prossimi appuntamenti sul territorio sono fissati per lunedì 25 maggio alle 11 al centro dell’età libera Bini di via Carlo Bini, e per mercoledì 3 giugno alle 15,30 presso la sede soci Coop di San Donato.

© Riproduzione riservata

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