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Deve scontare una pena residua di due anni e 4 mesi: trovato a Chianciano e arrestato

Scattato l'ordine di carcerazione della procura di Livorno dopo che la pena è diventata definitiva: era irreperibile dal 2019

Cronaca
REDAZIONE
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Deve scontare una pena residua di due anni e 4 mesi: trovato a Chianciano e arrestato (foto polizia)
1 ' di lettura

CHIANCIANO TERME – La polizia ha arrestato un uomo di 53 anni, di nazionalità bulgara, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura di Livorno.

In particolare, l’uomo, riconosciuto colpevole, in concorso con altre persone, del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, con l’aggravante di aver cagionato danni patrimoniali di rilevante gravità alla persona offesa, e condannato alla pena di tre anni di reclusione ed al pagamento di una multa di mille euro, aveva già scontato circa 8 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Divenuta eseguibile la condanna, con espiazione della pena residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione si era però reso irreperibile ed era ricercato dalla fine dell’anno 2019.

Appreso dell’ordine di carcerazione emesso dalla porocura labronica, gli agenti della volante e della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Chiusi-Chianciano Terme si sono messi subito alla ricerca del condannato, e, grazie alle indicazioni dei colleghi della squadra mobile delle questure di Siena e Livorno, sono riusciti ad individuarlo appena qualche ora dopo in un’abitazione del centro cittadino di Chianciano Terme.

Condotto negli uffici del commissariato, avuto contezza del provvedimento da eseguire a suo carico, dopo un iniziale smarrimento, ha collaborato con i poliziotti, senza opporre resistenza.

Ultimati gli atti, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Siena per l’espiazione della pena residua.

© Riproduzione riservata

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