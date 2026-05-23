Torna il Memorial Davide Astori organizzato dall’Us Affrico

FIRENZE – Dal 12 al 14 giugno si svolgerà la quarta edizione del memorial Davide Astori, evento organizzato da Us Affrico e dedicata al ricordo di Davide Astori, figura indimenticabile del calcio italiano e simbolo di valori sportivi e umani condivisi.

La manifestazione si terrà agli impianti dell’Us Affrico in viale Fanti 20 e del Centro sportivo San Marcellino in via Chiantigiana 28, e vedrà la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la Toscana.

Il torneo rappresenta un importante momento di incontro, sport e memoria, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani i valori di rispetto, amicizia, correttezza e passione che hanno contraddistinto Davide Astori dentro e fuori dal campo.

Le categorie coinvolte nell’edizione 2026 saranno under 15 femminile e pulcini 2015 maschile (2016 per le società professionistiche partecipanti).

Il ,emorial si svolgerà con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Associazione Davide Astori, Coni Toscana e Lns Toscana.

L’Us Affrico ringrazia tutte le società partecipanti, le istituzioni ed i partner che contribuiranno alla realizzazione di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare un’importante occasione di sport e condivisione nel ricordo di Davide Astori.