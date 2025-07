Dazi Usa, Pd preoccupato: “Con tariffe al 30 per cento economia toscana a rischio”

FIRENZE – Dazi dagli Usa, preoccupazione dal Pd a llvello regionale e nazionale.

“La Toscana esporta in Usa oltre 10 miliardi di euro dei 67 totali nazionali. È palese come i dazi Usa al 30 per cento rischierebbero di devastare l’economia regionale e. È altrettanto evidente come ormai Giorgia Meloni sia stata messa all’angolo dall’amministrazione americana mentre i partiti del suo governo litigano ogni giorno sulle misure da prendere. Se non agiamo però subito con un piano straordinario di interventi da mettere in campo a sostegno dei territori maggiormente colpiti”. È quanto dichiara il segretario dem della Toscana e deputato Pddepositando

“Già con il 10 per cento i contraccolpi sarebbero stati notevoli, se questa cifra verrà aumentata i danni saranno insostenibili – spiega ancora Fossi – La filiera vitivinicola toscana vale oltre 1,2 miliardi di euro di export annuo, dà lavoro a oltre 20mila persone tra agricoltura, trasformazione e turismo, e rappresenta un presidio economico e sociale per interi territori. Ora, a causa dei dazi centinaia di milioni di euro di milioni di export sono già in bilico, con ordini a rischio e importatori americani che si rivolgono altrove. Serve subito un piano straordinario di interventi per le regioni colpite, a partire dalla Toscana: aiuti alle imprese, promozione sui mercati alternativi, strumenti finanziari per sostenere l’export, e una trattativa ferma con gli Stati Uniti. Difendere il vino toscano significa difendere il lavoro, il territorio e un pezzo identitario del nostro paese. Il tempo dell’attesa è finito. Il governo si muova”.