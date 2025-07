Regionali Toscana 2025, Conte: “Giani? Non è questione di poltrone. M5S chiede forti segnali di rinnovamento”

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025, dopo il vertice Pd al Nazareno tra Elly Schlein ed Eugenio Giani, presidente Regione che al Pd ha formalizzato la sua disponibilità a una candidatura per il Giani bis, interviene Giuseppe Conte, ex premier, leader Movimento 5 Stelle.

Un vertice dem, quello al Nazareno, da cui non è uscita una ufficialità per il Giani bis ma un Pd impegnato nella costruzione di una coalizione ampia.

Una partita che viene giocata sul tavolo nazionale per tutte le regioni al voto.

Per quanto riguarda Giani, già mesi fa il M5S in Toscana aveva evidenziato la necessità di un cambiamento rispetto a Giani presidente

Giuseppe Conte: “Noi quando valutiamo le coalizioni sui territori non poniamo mai questioni di poltrone, di posizioni nostre, noi poniamo questioni politiche serie. Noi veniamo da un’opposizione al quinquennio di Giani e abbiamo chiesto dei forti segnali di rinnovamento. Adesso valuteremo se questi segnali arrivano alla luce anche dei confronti che stanno facendo all’interno del Pd, perché è una questione innanzitutto giocata all’interno del Pd. Noi da parte nostra, con molta linearità, vorrei dire anche umiltà, ma fermezza nello stesso tempo chiediamo un vero rinnovamento perché è una decisione che prenderà il territorio, come altrove è stata presa dal territorio. Penso alle Marche, al Veneto che sono situazioni già sbloccate e il nostro territorio, nelle assemblee che sono state fatte, chiede un forte segnale di rinnovamento per poter giustificare una corresponsabilità nel nuovo governo“