PoliMi presenta ‘Sharing for Caring’, il primo prototipo italiano di mobilità autonoma

(Adnkronos) – Il Politecnico di Milano (PoliMi) presenta, a Darfo Boario Boario Terme (Bs), "Sharing for Caring" di Aida – Artificial intelligence driving autonomous dell'istituto universitario milanese. Il primo prototipo italiano di mobilità autonoma sviluppato per offrire un servizio di navetta a bassa velocità alle persone con fragilità, promuovendo così l'autonomia, l'inclusione e la qualità della vita di coloro che spesso incontrano ostacoli negli spostamenti quotidiani in contesti urbani dove la rete di trasporto pubblico è limitata.