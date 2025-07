Regionali Toscana 2025, non c’è ancora ok per Tomasi. Vertice centrodestra a Roma

Getting your Trinity Audio player ready...

Non c’è ancora ufficialità per Alessandro Tomasi, FdI,

sindaco di Pistoia, candidato presidente di centrodestra per le elezioni regionali in Toscana.

Così come non c’è ancora ufficialità per Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana, candidato presidente di centrosinistra, reduce dal vertice Pd a Roma con Elly Schlein.

Candidatura rispetto al quale il Movimento 5 Stelle, nell’ottica di un possibile campo largo con il Pd, chiede con Conte “forti segnali di rinnovamento”

Mercoledì 16 luglio pomeriggio a palazzo Chigi il vertice dei leader di centrodestra Giorgia Meloni, FdI, Antonio Tajani, Forza Italia, Matteo Salvini, Lega, Maurizio Lupi, Noi Moderati, in vista del voto regionale in Veneto, Marche, Campania, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta.

Ma non c’è stata fumata bianca per Alessandro Tomasi, “il sindaco più amato in Toscana” secondo la classifica 2025 de ‘Il Sole 24 Ore”, nonché coordinatore toscano Fratelli d’Italia.

Tomasi candidato presidente in pectore da mesi in campagna elettorale, in tour in Toscana. Nei giorni scorsi Tomasi ha fatto tappa a Empoli e Montelupo dopo la tappa in Mugello.

In un centrodestra che in Toscana non vede sul tavolo solo la candidatura di Tomasi, ma anche quelle di Elena Meini per Lega Salvini e Marco Stella e Deborah Bergamini per Forza Italia.

”Il vertice è andato benissimo”, commenta Matteo Salvini.

Tajani: ”C’è sintonia tra di noi, andiamo avanti fino alla fine della legislatura. Non si è parlato di regionali, abbiamo fatto il punto della situazione, è uno dei tanti incontri che abbiamo fatto per coordinare l’attività del governo”.