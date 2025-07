Il vicesindaco di Pisa lascia la giunta Conti: Latrofa verso presidenza Adsp Mar Tirreno centro settentrionale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Raffaele Latrofa, Fratelli d’Italia, lascia la giunta Conti. Le dimissioni del vicesindaco di Pisa mercoledì 16 luglio, all’indomani dell’audizione in commissione trasporti Camera dei Deputati. Audizione informale nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale.

Raffaele Latrofa, nato a Pisa, “laureato con lode in ingegneria civile e idraulica”, con designazione proposta dal vicepremier Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti, nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, che comprende gli scali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Latrofa: “Si tratta di un atto formale dovuto per il percorso che sto facendo, ancora la nomina non è ratificata. Ho fatto l’audizione alla Camera, devo fare l’audizione in Senato. Ho dato disponibilità al sindaco di rimanere a disposizione in questi giorni”

Latrofa già assessore nella prima giunta del sindaco Michele Conti, 2018-2023, è stato nominato vicesindaco da Conti, rieletto alle amministrative 2023, con deleghe Lavori pubblici – Edilizia scolastica e sportiva – Qualità urbana – Parchi e verde pubblico – Navigabilità dell’Arno e dei canali – Innovazione tecnologica ed energie alternative (smart city) – Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica.

A inizio settimana da vicesindaco Latrofa con il deputato toscano Donzelli e il consigliere regionale Petrucci, esponenti FdI, al quartiere Cep di Pisa.

Mentre mercoledì 16 luglio mattina Latrofa ha svolto con il sindaco Michele Conti un nuovo sopralluogo tecnico all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, “a metà del percorso previsto per i lavori di adeguamento necessari a garantire la conformità dell’impianto ai requisiti richiesti per la Serie A, in seguito alla storica promozione del Pisa Sporting Club”.

La proposta della designazione di Latrofa alla presidenza Adsp Mar Tirreno centro settentrionale era stata avanzata dal Mit, ministro Matteo Salvini, con una comunicazione formale inviata al presidente delle Regione Lazio per esprimere il proprio parere.