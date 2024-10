Getting your Trinity Audio player ready...

Lega Salvini Toscana: “Nessuna rivalità con Vannacci”

Lega Salvini Toscana, nuove nomine regionali e collaborazione con ‘Il mondo al contrario’ che fa riferimento al generale europarlamentare Lega Roberto Vannacci.

Vannacci con cui, assicura il segretario regionale Luca Baroncini, non c’è alcuna rivalità.

“Prosegue in vista delle prossime elezioni regionali ed amministrative, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione, la collaborazione da parte della segreteria Regionale con il comitato ‘Il mondo al contrario’, riferimento del parlamentare europeo Roberto Vannacci, e nello specifico con il suo delegato Massimiliano Simoni. Una sorta di cabina di regia finalizzata alla massimizzazione del risultato elettorale della Lega, partendo da un metodo periodico di incontri ed ascolto. Ripartire dalla vittoria sfiorata in Toscana nel 2020 con Susanna Ceccardi con 5 anni in più di esperienza, battaglie e nuove energie sarà la chiave di volta per vincere alle amministrative e regionali del 2025”.

Poi: “Con buona pace dei media che continuano a dipingere rivalità tra Vannacci e Salvini, che non ci sono nemmeno in Toscana, la Lega Toscana sta crescendo a dismisura e lo dimostrano le 475 tessere sottoscritte nelle ultime 3 settimane, oltre al record di partecipanti a Pontida. Entro fine anno supereremo il numero di iscritti dell’anno precedente come non accadeva dai tempi d’oro. Diversi consiglieri comunali ci stanno cercando per aderire ai gruppi Lega nei comuni. Si respira un’aria di rilancio frutto di un duro lavoro che è passato da un anno di sacrifici e di impegno di tutto il direttivo”.

Le nuove nomine Lega Toscana. Nuovo vice segretario vicario Andrea Cella, vicesindaco di Massa, affianca la deputata Tiziana Nisini già vice segretaria. Cella coadiuverà Baroncini nella Toscana del Nord, mentre Nisini al lavoro per province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Deputato Andrea Barabotti si occuperà di seguire i rapporti tra consiglieri regionali e parlamentari toscani. Senatore Manfredi Potenti nuovo responsabile regionale dei dipartimenti.