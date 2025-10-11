24.9 C
Firenze
sabato 11 Ottobre 2025
Regionali Toscana 2025: Alessandro Tomasi, candidato presidente centrodestra

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale FdI, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini, Noi Moderati, lista civica 'E' ora-Tomasi presidente'

CINZIA GORLA
Nella foto, tomasi con Meloni, Salvini, Tajani, Lupi (Foto Fb sindaco Mario Pardini)
Regionali Toscana 2025 al voto domenica 12 ottobre ore 7-23 e lunedì 13 ottobre ore 7-15, Alessandro Tomasi è il candidato presidente di centrodestra.

(Foto Fb Alessandro Tomasi)

 

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale Fratelli d’Italia, è sostenuto dalla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini, Noi Moderati, lista civica E’Ora-Tomasi presidente.

E a sostenerlo per la chiusura della sua campagna elettorale venerdì 10 ottobre in piazza San Lorenzo a Firenze, all’insegna dello slogan ‘La rivoluzione del fare’ i vertici del governo con la premier Giorgia Meloni, leader FdI, i vicepremier Antonio Tajani, leader FI, Matteo Salvini, leader Lega, con Maurizio Lupi, leader Noi Moderati.

 

(Foto Fb sindaco Mario Pardini)

Con lui sul palco i sindaci toscani centrodestra Ferrari, sindaco Piombino, Ghinelli, sindaco Arezzo, Vivarelli Colonna, sindaco Grosseto, Pardini, sindaco Lucca, Persiani, sindaco Massa, Conti, sindaco Pisa, Nicoletta Fabio, sindaca Siena.

(Foto Fb Alessandro Tomasi)

Alessandro Tomasi candidato presidente centrodestra Regione Toscana, con Antonella  Bundu, candidata presidente Toscana Rossa, e Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente, candidato centrosinistra. 

Alessandro Tomasi, nato a Pistoia, laureato in Scienze Politiche, primo sindaco di centrodestra a Pistoia, a Pistoia è stato riconfermato al primo turno alle amministrative 2022 con una lista civica più votata dei partiti che lo hanno sostenuto

