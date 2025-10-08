23.5 C
Firenze
mercoledì 8 Ottobre 2025
Cena a Pisa per vicepremier Salvini e ministro Giorgetti. Elena Meini: "Grazie a tutti"

Serata conviviale a Pisa per Salvini, leader Lega, dopo le contestazioni a Livorno. Presente anche europarlamentare Susanna Ceccardi. Meini, capolista Lega regionali al voto 12 e 13 ottobre: "Orgoglio ed emozione"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Cena a Pisa per vicepremier Salvini e ministro Giorgetti. Elena Meini:
(Foto Fb sindaco Francesco Auriemma)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Cena a Pisa per vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, e ministro Giancarlo Giorgetti, dopo le contestazioni a Livorno martedì 7 ottobre.

Salvini che a Livorno torna venerdì 10 ottobre. 

Serata con parata di sindaci, con l’europarlamentare Susanna Ceccardi, e con Elena Meini, capogruppo regionale Lega Salvini nonché capolista elezioni regionali al voto in Toscana 12 e 13 ottobre.

Elena Meini: “Ringrazio le 350 persone che hanno partecipato alla cena da me organizzata. La presenza dei ministri Salvini e Giorgetti mi ha inorgoglito ed emozionata. Quando ben 350 persone aderiscono ad un invito e si prenotano per una cena, non si può essere che felici dell’affetto e dell’apprezzamento che dimostrano nei tuoi confronti”.

Cena a Pisa per vicepremier Salvini e ministro Giorgetti. Elena Meini: "Grazie a tutti"
Nella foto, Elena Meini con ministri Salvini e Giorgetti (Foto Ufficio stampa Lega Salvini)

Poi Meini: “Ringrazio, quindi, tutti gli intervenuti ed in particolare i ministri Salvini e Giorgetti che hanno pure speso parole di elogio nei miei confronti. Un attestato di stima che mi ha fatto davvero piacere e mi fornisce un’ulteriore carica per questi ultimi giorni pre-elettorali. Un incontro così partecipato che ha, altresì, testimoniato come la Lega nel capoluogo pisano ed in tutta la provincia sia particolarmente presente ed attiva sul territorio-precisa l’esponente leghista. Una serata davvero speciale ed emozionante che serberò fra i ricordi più belli”.

© Riproduzione riservata

