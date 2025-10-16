20.1 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: i dem Biffoni, Nardini, Dika, Barnini, Marras, Mazzeo i più votati

Chi sono i consiglieri Pd eletti con Giani bis. I più votati: record Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, 22.155 voti. Alessandra Nardini 14.528. Enfant prodige Bernard Dika, 27 anni, 14.282 voti, il più votato nella Pistoia di Tomasi. Brenda Barnini, ex sindaca Empoli, 13.683, Leonardo Marras 13.419, Antonio Mazzeo 13.274 preferenze

CINZIA GORLA
Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: i dem Biffoni, Nardini, Dika, Barnini, Marras, Mazzeo i più votati
Da sinistra, Matteo Biffoni, Alessandra Nardini e Bernard Dika, Pd, i consiglieri regionali più votati in Toscana (Foto Fb)
Tante new entry e tante conferme nel nuovo Consiglio regionale Toscana eletto il 12 e 13 ottobre nelle elezioni che hanno decretato il Giani bis.

Un Consiglio regionale col clamoroso risultato record di Matteo Biffoni, ben 22.155 preferenze per l’ex sindaco di Prato, nonché ex presidente Anci Toscana.

Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, confermato presidente Regione Toscana, battendo Alessandro Tomasi, FdI, centrodestra, e la rivelazione Antonella Bundu, Toscana Rossa.

A sostegno di Eugenio Giani, con il Pd, 15 seggi, ci sono la lista Giani Presidente-Casa Riformista, 4 seggi, Avs, tre seggi, e M5S, due seggi.

Per la minoranza entrano in Consiglio 13 eletti FdI, Tomasi compreso, un eletto Lega Salvini, due eletti Forza Italia.

I primi nove consiglieri regionali più votati in assoluto sono tutti consiglieri Pd.

Il più votato della minoranza è Alessandro Capecchi, 9.303 preferenze, Pistoia, re di preferenze di Fratelli d’Italia.

Ecco chi sono i nuovi consiglieri Pd con le relative preferenze, insieme agli eletti in listino blindato Jacopo Melio, consigliere regionale uscente, e Simona Querci.

Alle spalle di Matteo Biffoni e del suo successo molto personale con preferenze a valanga in una Prato dopo lui commissariata, i più votati sono l’assessora regionale uscente Alessandra Nardini, Pisa, 14.528, ricordiamo alla vigilia del voto bersaglio della battuta sessista di Vannacci su piazza della Passera.

Sul podio l’enfant prodige Bernard Dika, 27 anni, portavoce di Giani, il più votato in assoluto nella Pistoia del sindaco Tomasi con 14.282 voti.

Grande consenso per Brenda Barnini, ex sindaca di Empoli, 13.683 voti.

Leonardo Marras, assessore regionale uscente, Grosseto, 13.419.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale uscente, con 13.274 voti incrementa i voti con cui era stato eletto nella precedente legislatura.

Simone Bezzini, assessore regionale uscente, Siena, 12.656 voti.

Exploit per Filippo Boni, vicesindaco di Cavriglia, new entry con 10.924 voti.

Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso e presidente Provincia Massa-Carrara, in listino regionale ma eletto a Massa-Carrara, 10.862 voti.

Mario Puppa, Lucca, confermato con 9.159 voti.

Serena Spinelli, assessora regionale uscente, Firenze, 8.180 voti.

Alessandro Franchi, sindaco di Rosignano Marittimo 2009-2019 ed ex presidente Provincia di Livorno, new entry con 6.605 voti.

Andrea Vannucci, Firenze, confermato con 6.104 voti.

 

 

