Regionali Toscana 2025, Antonella Bundu: “Grazie a tutti. Siamo riusciti a proporci come alternativa”

E Antonella Bundu subito dopo il risultato posta una foto dedicando una pizza a Vannacci: “Visto che siamo andati meglio della Lega di Vannacci, gli dedichiamo una pizza tricolore”.

Antonella Bundu ringrazia via social: “Ringrazio chi ha preparato le cene, chi ha chiesto i permessi per i banchini raccolta firme, chi ha raccolto le firme, chi ha fatto le foto, i video, chi si è messo a disposizione per la candidatura, chi è andato ai dibattiti come relatrice o relatore e chi come ascoltatrice o ascoltatore.

Chi ha mosso critiche costruttive, chi ha espresso curiosità, chi ha aggiunto elementi importanti che forse erano sfuggiti, chi è stato in cucina, dietro ai bar, chi ha donato, chi ha partecipato alle cene, chi ci ha ospitate, chi ha dimostrato che non siamo la sinistra dello ‘zero virgola”.

Poi: “L’astensionismo ha fatto scendere la percentuale dei votanti al 47%, non ci sorprende in un bipolarismo forzato ed è per questo che ribadiamo che va cambiata la legge elettorale. Siamo riusciti a proporci come alternativa.

Un’alternativa che questo sistema ha voluto limitare, un’alternativa che c’era nonostante anche mondi di sinistra abbiano detto che non vedevano nulla di interessante o abbiano scelto il silenzio.

Nonostante chi ha detto di fare voto disgiunto per non far vincere la destra, quando era palese che il centrosinistra avrebbe vinto a mani basse, proprio a causa di questa legge”.

Prosegue Bundu: “Ci dicono che siamo lo schieramento più votato dalla fascia dei giovani, e di questo ne siamo felici, perché viviamo in un sistema che vuole educarci all’impotenza, e i giovani sono quelli che ancora credono di poter cambiare un sistema per vivere una vita bella, dignitosa ed equa.

Perché non dobbiamo avere paura di chiederla e di costruirla.

Proveranno a ridurre tutto a una questione solo personale, o a rimuoverci con il tempo. Impediamolo insieme”.