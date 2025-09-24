22.4 C
Regionali Toscana 2025, nuovo sondaggio: Giani bis 57,5%, Tomasi 40,5%, Antonella Bundu 2%

Sondaggio Emg Different per Toscana Tv elezioni regionali al voto 12 e 13 ottobre. Intenzioni di voto: Pd 35%, FdI 23%, Forza Italia 9,5%, Avs 8%, Lista Giani Casa riformista 8%, M5S 6,5%, Lega Salvini 4,5%, lista 'E'Ora - Tomasi presidente' 2%

CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025, nuovo sondaggio: Giani bis 57,5%, Tomasi 40,5%, Antonella Bundu 2%
(Foto Fb Eugenio Giani)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Elezioni regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, vola nei sondaggi Eugenio Giani, centrosinistra, rispetto ad Alessandro Tomasi, centrodestra, e ad Antonella Bundu, Toscana Rossa.

Secondo l’ultimo sondaggio Emg Different per Toscana Tv, il presidente Regione Toscana uscente in corsa per il Giani bis nelle intenzioni di voto ottiene il 57,5%.

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore toscano FdI, riceve intenzioni di voto pari al 40,5%.

 

Regionali Toscana 2025, nuovo sondaggio: Giani bis 57,5%, Tomasi 40,5%, Antonella Bundu 2%
Alessandro Tomasi (Foto Fb Alessandro Tomasi)

 

Antonella Bundu con il 2% sarebbe distante dalla soglia di sbarramento per l’ingresso in  Consiglio regionale.

 

Regionali Toscana 2025, nuovo sondaggio: Giani bis 57,5%, Tomasi 40,5%, Antonella Bundu 2%
(Foto Fb Antonella Bundu)

Un nuovo sondaggio che nel risultato non si discosta molto da quello pubblicato un paio di settimane fa da Noto per ‘Porta a Porta’.

Né da un recente sondaggio realizzato da Noto per QN-La Nazione che vede Giani al 58%, Tomasi al 40,5%, Antonella Bundu con 1,5%.

 

Posto come sempre che il risultato elettorale si conteggia a urne chiuse, vediamo il risultato del sondaggio svolto Emg Different per Toscana Tv tra 15 e 19 settembre su un campione di mille persone

Eugenio Giani, candidato presidente centrosinistra 57,5%: PD – Partito Democratico 35,0%
Avs Alleanza Verdi – Sinistra 8,0%
Eugenio Giani Presidente – Casa Riformista 8,0%
Movimento Cinque Stelle 6,5%

Alessandro Tomasi, candidato presidente centrodestra 40,5%:

Fratelli d’Italia 23,0%
Forza Italia 9,5%
Lega 4,5%
Lista Civica E’ ora, per Tomasi Presidente 2,0%
Noi Moderati 1,5%

Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa 2%

Rispetto all’affluenza alle urne in Toscana, a domanda “Lei pensa che andrà a votare?”, ha risposto certamente sì 56%, probabilmente sì 25%, non sa 6%, probabilmente no 8%, certamente no 5%

 

© Riproduzione riservata

