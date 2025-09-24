Regionali Toscana 2025, nuovo sondaggio: Giani bis 57,5%, Tomasi 40,5%, Antonella Bundu 2%

|
Elezioni regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, vola nei sondaggi Eugenio Giani, centrosinistra, rispetto ad Alessandro Tomasi, centrodestra, e ad Antonella Bundu, Toscana Rossa.
Secondo l’ultimo sondaggio Emg Different per Toscana Tv, il presidente Regione Toscana uscente in corsa per il Giani bis nelle intenzioni di voto ottiene il 57,5%.
Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore toscano FdI, riceve intenzioni di voto pari al 40,5%.
Antonella Bundu con il 2% sarebbe distante dalla soglia di sbarramento per l’ingresso in Consiglio regionale.
Un nuovo sondaggio che nel risultato non si discosta molto da quello pubblicato un paio di settimane fa da Noto per ‘Porta a Porta’.
Né da un recente sondaggio realizzato da Noto per QN-La Nazione che vede Giani al 58%, Tomasi al 40,5%, Antonella Bundu con 1,5%.
Posto come sempre che il risultato elettorale si conteggia a urne chiuse, vediamo il risultato del sondaggio svolto Emg Different per Toscana Tv tra 15 e 19 settembre su un campione di mille persone
Eugenio Giani, candidato presidente centrosinistra 57,5%: PD – Partito Democratico 35,0%
Avs Alleanza Verdi – Sinistra 8,0%
Eugenio Giani Presidente – Casa Riformista 8,0%
Movimento Cinque Stelle 6,5%
Alessandro Tomasi, candidato presidente centrodestra 40,5%:
Fratelli d’Italia 23,0%
Forza Italia 9,5%
Lega 4,5%
Lista Civica E’ ora, per Tomasi Presidente 2,0%
Noi Moderati 1,5%
Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa 2%
Rispetto all’affluenza alle urne in Toscana, a domanda “Lei pensa che andrà a votare?”, ha risposto certamente sì 56%, probabilmente sì 25%, non sa 6%, probabilmente no 8%, certamente no 5%