20.6 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Regionali Toscana 2025, sondaggio a un mese dal voto: Giani bis 57%, Tomasi 39%

Sondaggio realizzato da Istituto Noto per 'Porta a Porta'. Eugenio Giani, Pd, candidato presidente campo largo centrosinistra con M5S. Alessandro Tomasi, FdI, candidato presidente centrodestra. Giani: "Per me è un messaggio forte e chiaro: continua così, non fermarti". Toscana al voto 12 e 13 ottobre

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025, sondaggio a un mese dal voto: Giani bis 57%, Tomasi 39%
Nella foto, Eugenio Giani (Foto Fb Eugenio Giani)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre

, con il 57% sarebbe sempre ampiamente al comando nelle intenzioni di voto Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente, candidato governatore campo largo centrosinistra per il Giani bis. Per Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, candidato presidente centrodestra, le intenzioni di voto sarebbero al 39%.

E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato da Istituto Noto per ‘Porta a Porta’, Rai Uno, trasmissione condotta da Bruno Vespa, a circa un mese dal voto.

Sondaggio presentato nella puntata di martedì 9 settembre.

Eugenio Giani: “Per me è un messaggio forte e chiaro: continua così, non fermarti”.

Un margine molto ampio di vantaggio secondo il sondaggio Noto che in sostanza va a confermare il sondaggio realizzato da Emg Different per Toscana Tv nel maggio scorso allora con ipotesi alleanza M5S di Conte con Pd di Schlein. Quel sondaggio allora fotografava un Giani bis al 58%, Tomasi al 37%.

Alleanza M5S con Pd a sostegno del Giani bis che con il sondaggio Noto non è più un’ipotesi ma una realtà, varata con l’ok online del M5S.

Stima di errore del sondaggio, ha spiegato Antonio Noto da Bruno Vespa, si aggira intorno al 3,5%.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
20.6 ° C
20.8 °
19.9 °
91 %
1.5kmh
75 %
Mer
22 °
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Eugenio Giani (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati