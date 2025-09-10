Regionali Toscana 2025, sondaggio a un mese dal voto: Giani bis 57%, Tomasi 39%

Sondaggio realizzato da Istituto Noto per 'Porta a Porta'. Eugenio Giani, Pd, candidato presidente campo largo centrosinistra con M5S. Alessandro Tomasi, FdI, candidato presidente centrodestra. Giani: "Per me è un messaggio forte e chiaro: continua così, non fermarti". Toscana al voto 12 e 13 ottobre