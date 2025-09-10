Regionali Toscana 2025, sondaggio a un mese dal voto: Giani bis 57%, Tomasi 39%

|
Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre
, con il 57% sarebbe sempre ampiamente al comando nelle intenzioni di voto Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente, candidato governatore campo largo centrosinistra per il Giani bis. Per Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, candidato presidente centrodestra, le intenzioni di voto sarebbero al 39%.
E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato da Istituto Noto per ‘Porta a Porta’, Rai Uno, trasmissione condotta da Bruno Vespa, a circa un mese dal voto.
Sondaggio presentato nella puntata di martedì 9 settembre.
Eugenio Giani: “Per me è un messaggio forte e chiaro: continua così, non fermarti”.
Un margine molto ampio di vantaggio secondo il sondaggio Noto che in sostanza va a confermare il sondaggio realizzato da Emg Different per Toscana Tv nel maggio scorso allora con ipotesi alleanza M5S di Conte con Pd di Schlein. Quel sondaggio allora fotografava un Giani bis al 58%, Tomasi al 37%.
Alleanza M5S con Pd a sostegno del Giani bis che con il sondaggio Noto non è più un’ipotesi ma una realtà, varata con l’ok online del M5S.
Stima di errore del sondaggio, ha spiegato Antonio Noto da Bruno Vespa, si aggira intorno al 3,5%.