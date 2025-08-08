30.3 C
Eugenio Giani candidato presidente centrosinistra, acclamazione Pd: “Emozione e responsabilità”

Regionali Toscana 2025, direzione regionale Pd con segretario Fossi annuncia Giani bis. Campo largo con M5S dopo ok voto online. Giani: "Avanti insieme con una squadra forte e determinante per una Toscana più bella, più solidale, più competitiva"

CINZIA GORLA
2 ' di lettura
Regionali Toscana 2025

, adesso è ufficiale. Eugenio Giani è il candidato presidente di centrosinistra. L’annuncio per acclamazione del segretario regionale Pd Emiliano Fossi durante la direzione regionale Pd nella tarda serata di ieri nella sede di via Forlanini a Firenze.

Una investitura  subito dopo l’ok M5S al Giani bis e all’alleanza Pd con voto online.

 

Giani dunque guida del campo largo di centrosinistra in Toscana.

Regionali al voto in Toscana il 12 e 13 ottobre, così ha annunciato Giani, in attesa della firma del decreto.

Un lungo applauso ad accogliere la proclamazione di Eugenio Giani in via Forlanini, con la stretta di mano tra il presidente Regione Toscana uscente e Fossi.

Giani: “Con emozione e responsabilità, accolgo la proposta del Partito Democratico della Toscana di candidarmi a un secondo mandato come presidente della Regione Toscana.

In questi anni abbiamo attraversato sfide enormi: la pandemia, le emergenze ambientali, la crisi economica. Ma lo abbiamo fatto insieme, con determinazione, coraggio, visione. Abbiamo seminato molto, e i frutti si cominciano a vedere.

La Toscana è più forte, più giusta, più sostenibile. Abbiamo investito sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sulla cultura, sulla transizione ecologica, sulla Toscana diffusa e sulle infrastrutture senza mai dimenticare nessuna comunità, nessun territorio.

Il mio impegno continua, con la stessa passione del primo giorno. Perché governare non è mai stato un atto individuale, ma un progetto collettivo, fatto di ascolto, partecipazione e futuro.

Grazie a tutta la comunità del Partito Democratico per la fiducia. Al segretario regionale Emiliano Fossi e alla segreteria per tutto il lavoro svolto in questi mesi. Alla segretaria Elly Schlein per la fiducia. Grazie a tutte e tutti per il cammino fatto. Ora avanti, insieme, con una squadra forte e determinante pronta per le prossime sfide per una Toscana ancora più bella, più solidale, più competitiva”.

 

 

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale Toscana: “Eugenio Giani è ufficialmente il candidato presidente della Toscana per la coalizione di centrosinistra. Una scelta che ho sempre considerato naturale e necessaria: la sua ricandidatura è il punto di partenza per costruire altri cinque anni di buon governo, continuità e visione per la nostra Regione.

Sono felice che la direzione regionale del PD Toscana lo abbia ratificato per acclamazione. Lo sosterremo con una coalizione ancora più ampia, ancora più forte, per portare avanti un modello che in questi anni ha fatto della Toscana un laboratorio politico nazionale.

Un modello fatto di leggi coraggiose e innovative: dal fine vita al salario minimo, dagli affitti brevi ai consorzi industriali, passando per la difesa della sanità pubblica, l’istituzione dello psicologo di base o l’innovativa legge sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile. Provvedimenti che oggi il governo Meloni cerca di contrastare in ogni modo, confermando, che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta”.

© Riproduzione riservata

