Regionali Toscana 2025: M5S dice sì a Giani bis. Ok online ad alleanza con Pd. Conte: “Mandato chiaro”

Regionali Toscana 2025, il M5S dice sì a Giani bis. Alle consultazioni online decise dal leader Giuseppe Conte concluse alle 18 di giovedì 7 agosto la maggioranza ha scelto “sia meglio verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione promossa dal Partito Democratico in contrapposizione alla coalizione di centro-destra”.

Nella sostanza è parere favorevole a un Giani bis e dunque a un’alleanza in coalizione col Pd.

Pd che stasera giovedì 7 agosto riunisce la direzione toscana, segretario regionale Emiliano Fossi. Si attende l’ufficialità Pd a Giani candidato presidente

I risultati del voto online M5S.

Il Movimento 5 Stelle si è spaccato nel voto online aperto alle 21 di mercoledì 6 agosto. Ha votato solo il 49,37% degli iscritti toscani, vale a dire 2.568 votanti su 5.202 aventi diritto.

Dei 2.568 votanti, 1.538 ha dato via libera, mentre 1.030 iscritti hanno detto “Il Movimento deve partecipare da solo”.

Conte: “Sono orgoglioso di far parte di una comunità viva, che si confronta, discute, a volte anche animatamente ma sempre per cercare le soluzioni migliori per il bene dei cittadini. In Toscana abbiamo dato vita a un processo decisionale ampio e trasparente che non si è limitato a rispondere ad un quesito posto dall’alto, ma che ha contemplato tante riunioni a vari livelli territoriali, coinvolgendo tutti gli iscritti in un dibattito franco e maturo. La pronuncia dei nostri iscritti ci dà ora un mandato chiaro per un confronto con il candidato presidente, per verificare con rigore che siano rispettate e messe nero su bianco le condizioni che la comunità territoriale ha ritenuto prioritarie per sottoscrivere un accordo programmatico”.

Fossi: “Come Pd Toscana siamo molto contenti dell’esito delle votazioni degli iscritti del Movimento 5 Stelle: si tratta di un ulteriore passo molto importante nel percorso di costruzione di un progetto politico di centrosinistra largo e chiaro che possa servire da laboratorio per dare al Paese una solida alternativa al governo Meloni. Da ora faremo tutti i passi necessari per trovare la sintesi con il M5S e le altre forze politiche alleate, costruendo insieme il tavolo del campo progressista. L’obiettivo è quello di condividere con gli elettori un programma avanzato e innovativo per la Toscana del presente e del futuro, che tenga centrale la vocazione della nostra regione che è quella della terra dei diritti per tutte e tutti, e che lotta contro le disuguaglianze. Siamo soddisfatti perché viene premiato il lavoro di tessitura che come partito regionale – con un rapporto virtuoso con il presidente Giani – abbiamo fatto in questi mesi non semplici, producendo risultati importanti come quello di oggi e come quelli che auspichiamo arriveranno al momento del voto”.

Il quesito a cui gli iscritti toscani M5S sono stati chiamati, preceduto dall’invio di osservazioni, è stato il seguente:

“Alle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2025 pensi che il Movimento 5 Stelle debba partecipare da solo oppure pensi sia meglio verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione promossa dal Partito Democratico in contrapposizione alla coalizione di centro-destra, conferendo mandato ai vertici del Movimento per concludere, per iscritto, un accordo chiaro che integri tutti i progetti e gli obiettivi strategici, quali emersi nel corso delle riunioni e assemblee territoriali svolte nelle scorse settimane, elencati sul sito www.movimento5stelle.eu?.”