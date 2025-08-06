M5S al voto online per Giani bis: ecco l’accordo scritto di Conte per Pd

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana 2025, Movimento 5 Stelle al voto online a partire dalle ore 21 di mercoledì 6 agosto fino alle ore 18 di giovedì 7 agosto.

Vale a dire prima della direzione toscana Pd, segretario regionale Emiliano Fossi, prevista giovedì 7 agosto sera dalla quale si attende l’ufficialità di Giani bis candidato presidente per le regionali. Al voto in Toscana il 12 ottobre, come annunciato dallo stesso Giani, manca ancora la firma del decreto.

Gli iscritti M5S toscani, come annunciato dal leader Giuseppe Conte, decidono con SkyVote di fatti se dare il sostegno a Giani bis per un secondo mandato del presidente della Regione Toscana. Votando se, previa sottoscrizione di un accordo scritto di coalizione, se partecipare alle regionali in Toscana alla coalizione Pd o se invece partecipare con un proprio candidato presidente.

Coalizione con Pd a cui, con o senza Giani presidente, ha già detto no il M5S Livorno, Carrara, Grosseto, Empolese Valdelsa

“La prospettiva, avallata dal Partito Democratico, di ricandidare il presidente uscente, Eugenio Giani, che ha perseguito indirizzi e azioni politiche che, dall’opposizione, il Movimento 5 Stelle ha fortemente avversato, è emersa come un serio ostacolo rispetto a una soluzione unitaria“, si legge sul sito web M5S al voto.

Ecco il testo scritto ‘Progetti e obiettivi per un accordo di coalizione’ che Conte pone come condizione per Pd e alleati.

I punti principali: Patto per la legalità e la buona amministrazione. Reddito di cittadinanza regionale. Salario minimo garantito: da pretendere per tutti i bandi regionali. Sistema aeroportuale – Peretola e trasformazione del Parco agricolo della Piana in parco regionale.

Multiutility e acqua pubblica. Revisione della normativa sui servizi idrici e revisione integrale del PIANO RIFIUTI.

Raddoppio ferroviario Firenze-Pisa.

No a Basi NATO e Parco San Rossore.

Recupero e rivalutazione della legge per l’urbanistica e la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Tutela dell’ambiente e bonifiche.

Edilizia residenziale pubblica Erp.

Diritto allo studio universitario. Contrasto alla precarietà abitativa delle nuove generazioni.

Sostenere e finanziare le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e, in particolare, le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS).

Dissesto idrogeologico.

Tutela della salute, del benessere e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio. Prevenzione sanitaria e tutela della salute.

Nuova governance della sanità toscana. Riforma del governo locale della sanità. Case della Comunità (CdC). Progetto di vita indipendente per le persone con disabilità.

Revisione della normativa regionale in materia di ‘piano cave’.

No alla stazione Medio-Etruria.

Ecco l’invito al voto del Movimento 5 Stelle guidato dall’ex premier Conte.

“Care iscritte e cari iscritti della Toscana,

in vista delle prossime elezioni regionali abbiamo avviato un ampio percorso di partecipazione, aperto a tutti gli iscritti e ai membri dei gruppi territoriali, al fine di definire progetti e obiettivi strategici da porre al centro della nostra proposta politica, considerando anche l’eventualità di un nostro diretto apporto nell’ambito di una coalizione politica progressista.

Nel corso degli ultimi mesi si sono svolti numerosi incontri a tutti i livelli: riunioni dei gruppi territoriali, assemblee provinciali, riunioni regionali, che sono tornati utili ad alimentare il dibattito interno e il confronto politico. Questo ampio e salutare processo partecipativo non ha generato, purtroppo, una soluzione condivisa. La prospettiva, avallata dal Partito Democratico, di ricandidare il presidente uscente, Eugenio Giani, che ha perseguito indirizzi e azioni politiche che, dall’opposizione, il Movimento 5 Stelle ha fortemente avversato, è emersa come un serio ostacolo rispetto a una soluzione unitaria.

Rimanendo, allo stato, una forte contrapposizione tra coloro che ritengono che non vi siano le condizioni per entrare a far parte della coalizione politica che si è formata nell’area progressista e coloro che invece ritengono percorribile questa soluzione, con il corredo di alcune essenziali garanzie, appare ragionevole che la decisione finale sia rimessa alla intera comunità territoriale del Movimento.

E’ per questa ragione che, quali iscritte/i della Toscana, sarete chiamate/i, nelle prossime ore, a pronunciarvi sulle seguenti opzioni:

•⁠ ⁠partecipare alla prossima elezione regionale in assoluta autonomia, con un proprio candidato presidente;

•⁠ dare mandato ai vertici del Movimento per concludere un accordo chiaro e per iscritto, che richiami puntualmente i progetti e gli obiettivi (che puoi leggere qui nel dettaglio) che sono stati individuati – ai nostri tavoli di confronto – come assolutamente imprescindibili e che riconosca il Movimento 5 Stelle come punto di riferimento della intera coalizione nelle scelte di indirizzo che verranno adottate sui temi ambientali; in tale ipotesi la partecipazione del Movimento 5 Stelle alla coalizione politica progressista sarà condizionata esclusivamente al raggiungimento e alla sottoscrizione di un pieno e completo accordo”.

Pertanto è convocata, mediante lo strumento della consultazione in rete, l’Assemblea degli iscritti della Regione Toscana

dalle ore 21 di mercoledì 6 agosto 2025

alle ore 18 di giovedì 7 agosto 2025

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana del 2025

Ciascun iscritta/o è chiamata/o a rispondere al seguente quesito:

‘Alle elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana nel 2025 pensi che il Movimento 5 Stelle debba partecipare da solo oppure pensi sia meglio verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione progressista conferendo mandato ai vertici del Movimento per concludere, per iscritto, un accordo chiaro che integri tutti i progetti e gli obiettivi strategici, quali emersi nel corso delle riunioni e assemblee territoriali svolte nelle scorse settimane, elencati sul sito www.movimento5stelle.eu ?”