Regionali Toscana 2025: Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa

Antonella Bundu candidata presidente Toscana Rossa, comprendente Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Possibile. Alle amministrative 2019 candidata sindaca a Firenze ottenne oltre il 7%

CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025 al voto domenica 12 ottobre ore 7-23 e lunedì 13 ottobre ore 7-15, Antonella Bundu è la candidata presidente di Toscana Rossa,

la lista che mette insieme Rifondazione Comunista, con Potere al Popolo e Possibile.

Antonella Bundu candidata presidente Regione Toscana per Toscana Rossa, con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente coalizione centrosinistra, e Alessandro Tomasi, candidato presidente coalizione centrodestra.

Pace, ambiente, lavoro, sanità diritto alla casa, accoglienza, No Cpr, tra i punti cardine del suo programma.

Questo il programma della candidata presidente Antonella Bundu, Toscana Rossa

Antonella Bundu,

dopo aver raccolto le diecimila firme necessarie per la candidatura, punta a superare lo sbarramento del 5% per la rappresentanza in Consiglio regionale della Toscana.

 

Antonella Bundu, nata a Firenze, mamma fiorentina e papà Sierra Leone, attivista per i diritti civili, impegno iniziato alla fine degli anni ’80 con Oxfam, quando viveva a Liverpool.

Antonella Bundu alle amministrative 2019 ottiene oltre il 7% candidata sindaca a Firenze in una coalizione con Sinistra italiana, Potere al popolo e Firenze città aperta ed è eletta a Palazzo Vecchio.

Nel corso di questa campagna elettorale per le elezioni regionali, Bundu è stata spesso bersaglio di insulti razzisti via social.

 

