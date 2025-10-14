Giani bis al via: “Convocazione Consiglio regionale in tempi brevi. Giunta con merito e competenza”

Getting your Trinity Audio player ready...

Primo giorno per Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra confermato presidente Regione Toscana con 53.92% di voti davanti ad Alessandro Tomasi, FdI, centrodestra, 40.90%, e Antonella Bundu, 5.18%, esclusa per un pugno di voti da Consiglio regionale con Toscana Rossa 4.51%. Lo sbarramento di ingresso è 5%, c’è il ricorso di Bundu e Toscana Rossa.

Primo giorno con Giani bis al via martedì 14 ottobre.

Eugenio Giani: “Convocherò il Consiglio regionale in tempi ragionevolmente brevi perché ho l’obiettivo di arrivare all’approvazione del bilancio entro fine anno, come ho fatto nei cinque anni fino ad oggi. E’ questo uno dei motivi per cui mi sono differenziato dai presidenti uscenti di altre regioni che hanno fissato le elezioni il 23 di novembre”.

Riferendosi all’intervallo di tempo prima della nomina ufficiale con decreto della Corte d’Appello: “Saranno giorni in cui rifletteremo sulla parte programmatica. Sarò chiamato infatti alla sintesi programmatica nella prima riunione del Consiglio regionale e a proporre la nuova giunta. C’è molta armonia tra le forze di maggioranza”.

Sul risultato di Antonella Bundu: “Nel caso di Antonella Bundu per me sarebbe stato giusto fare riferimento al risultato suo più che a quello della lista, e probabilmente questa è una imperfezione della legge elettorale. Sono aspetti che in qualche modo potrebbero essere rivisti e valutati. Mi dispiace per Antonella Bundu, donna di grande serietà e trasparenza, che si sarebbe meritata di entrare e spero possa dare comunque un contributo in consiglio regionale”

Sulla composizione della nuova giunta: “La composizione della giunta sarà sintesi di più elementi, la rappresentatività, il merito e la competenza. L’obiettivo è fare una squadra che lavori con le persone giuste al posto giusto”.

Sul Cpr in Toscana Giani ha ribadito la sua assoluta contrarietà. “E non per partito preso ma perché la stessa Corte Costituzionale, valutando in una sentenza quello che è stato il Cpr, ne ha auspicato la riforma. Quindi prima il Governo faccia la riforma rendendo questi centri autenticamente in grado di osservare i diritti dei cittadini e di avere personale adeguato per la custodia, perché adesso sono diventati dei carceri impropri. L’ho detto chiaramente durante la campagna elettorale elettorale e sarò assolutamente coerente con questa posizione”.