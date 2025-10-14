22.6 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giani bis al via: “Convocazione Consiglio regionale in tempi brevi. Giunta con merito e competenza”

Partita presidenza Eugenio Giani, confermato governatore Regione Toscana dopo netta vittoria con Alessandro Tomasi. Giani: "Molta armonia tra le forze di maggioranza". Poi su esclusione, con ricorso, di Antonella Bundu: "Mi dispiace. Spero possa dare contributo in Consiglio regionale"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Giani bis al via:
Il brindisi della vittoria di Eugenio Giani, confermato presidente Regione Toscana (Frame Fb Francesco Gazzetti)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Primo giorno per Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra confermato presidente Regione Toscana con 53.92% di voti davanti ad Alessandro Tomasi, FdI, centrodestra, 40.90%, e Antonella Bundu, 5.18%, esclusa per un pugno di voti da Consiglio regionale con Toscana Rossa 4.51%. Lo sbarramento di ingresso è 5%, c’è il ricorso di Bundu e Toscana Rossa.

Primo giorno con Giani bis al via martedì 14 ottobre.

Eugenio Giani: “Convocherò il Consiglio regionale in tempi ragionevolmente brevi perché ho l’obiettivo di arrivare all’approvazione del bilancio entro fine anno, come ho fatto nei cinque anni fino ad oggi. E’ questo uno dei motivi per cui mi sono differenziato dai presidenti uscenti di altre regioni che hanno fissato le elezioni il 23 di novembre”.

Riferendosi all’intervallo di tempo prima della nomina ufficiale con decreto della Corte d’Appello: “Saranno giorni in cui rifletteremo sulla parte programmatica. Sarò chiamato infatti alla sintesi programmatica nella prima riunione del Consiglio regionale e a proporre la nuova giunta. C’è molta armonia tra le forze di maggioranza”.

Sul risultato di Antonella Bundu: “Nel caso di Antonella Bundu per me sarebbe stato giusto fare riferimento al risultato suo più che a quello della lista, e probabilmente questa è una imperfezione della legge elettorale. Sono aspetti che in qualche modo potrebbero essere rivisti e valutati. Mi dispiace per Antonella Bundu, donna di grande serietà e trasparenza, che si sarebbe meritata di entrare e spero possa dare comunque un contributo in consiglio regionale”

Sulla composizione della nuova giunta: “La composizione della giunta sarà sintesi di più elementi, la rappresentatività, il merito e la competenza. L’obiettivo è fare una squadra che lavori con le persone giuste al posto giusto”.

Sul Cpr in Toscana Giani ha ribadito la sua assoluta contrarietà. “E non per partito preso ma perché la stessa Corte Costituzionale, valutando in una sentenza quello che è stato il Cpr, ne ha auspicato la riforma. Quindi prima il Governo faccia la riforma rendendo questi centri autenticamente in grado di osservare i diritti dei cittadini e di avere personale adeguato per la custodia, perché adesso sono diventati dei carceri impropri. L’ho detto chiaramente durante  la campagna elettorale elettorale e sarò assolutamente coerente con questa posizione”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
22.6 ° C
23.7 °
21.2 °
53 %
3.1kmh
20 %
Mar
21 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1726)ultimora (1227)vid (132)tec (93)Lav (76)sal (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati