Sabato i funerali del 47enne ucciso a Massa: proclamato il lutto cittadino

MASSA – In segno di cordoglio per la tragica morte di Giacomo Bongiorni, è stato proclamato il lutto cittadino per sabato (18 aprile) giornata in cui si svolgeranno i funerali, previsti alle 15 nel Duomo di Massa – basilica cattedrale di San Pietro Apostolo e San Francesco d’Assisi.
L’ordinanza dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali; la sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli pubblici previsti nella giornata;
Il Comune per l’occasione invita la cittadinanza a rispetttare e partecipare al cordoglio nelle forme e modalità che riterra più opportune evitando comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata.