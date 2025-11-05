16.6 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Alessandro Tomasi saluta Pistoia: “Non sarò più il vostro sindaco. Continuerò il mio impegno per la città in Consiglio regionale”

Tomasi, FdI, candidato presidente centrodestra Regione Toscana, a fine mese lascia la guida di Pistoia a vicesindaca Anna Maria Celesti. Tomasi eletto sindaco nel 2017, confermato nel 2022: "Alla mia città devo tutto. Ho provato, da sindaco, a restituire a Pistoia l’amore che mi ha dato da quando sono nato"

CINZIA GORLA
Alessandro Tomasi saluta Pistoia:
(Foto Fb Alessandro Tomasi)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Alessandro Tomasi saluta Pistoia ed annuncia ufficialmente l’ingresso in Consiglio regionale della Toscana, lasciando la fascia di sindaco alla vicesindaca Anna Maria Celesti.

Tomasi, coordinatore toscano FdI, candidato presidente centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre scorsi che hanno confermato presidente Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, è stato eletto sindaco di Pistoia alle amministrative 2017, confermato con vittoria al primo turno alle amministrative 2022.

Dunque Alessandro Tomasi ha deciso. L’annuncio ufficiale mercoledì 5 novembre. Incompatibile il ruolo di sindaco con quello di consigliere regionale. Tomasi sarà nei banchi di opposizione.

Alessandro Tomasi saluta Pistoia: "Da fine mese non sarò più sindaco. Continuerò il mio impegno per la città in Consiglio regionale"
(Foto sito web Comune di Pistoia)

Alessandro Tomasi: “Il primo giorno in cui sono entrato in Comune da sindaco il 26 giugno 2017 me lo ricordo come uno dei più belli della mia vita. Da lì in poi ho varcato quel portone ogni giorno con lo stesso sentimento, profondo e autentico verso la mia città, che ho sentito dalla prima volta. Oggi sono arrivato alla fine di questi anni di grandi sogni diventati prima progetti e poi opere.

Continuerò il mio impegno, anche per la mia città, in Regione, da consigliere d’opposizione. Darò battaglia lì nello stesso modo in cui l’ho fatto in Consiglio comunale a Pistoia per dieci anni prima di diventare sindaco. Perché quando si fa qualcosa per la collettività, lo si fa che si vinca o che si perda. Alla mia città devo tutto. Io ho provato, da sindaco, a restituire a Pistoia l’amore che mi ha dato da quando sono nato.

L’ho fatto, insieme a tante altre persone – dagli assessori, ai consiglieri comunali, al personale del Comune, ai cittadini, alle associazioni e agli enti che hanno collaborato con noi in questi anni – progettando, intercettando risorse e investendo circa 140 milioni in opere pubbliche per il nostro territorio. Scuole, parchi, edifici storici, luoghi di sport, di aggregazione e cultura restituiti alla collettività. Un impegno senza precedenti. Non finisce qui, perché l’amministrazione porterà a compimento anche i progetti in realizzazione adesso e continuerà a programmarne di nuovi e importanti. Da fine mese non sarò più il vostro sindaco ma ci sarà il vicesindaco, Anna Maria Celesti, e tutta la mia squadra, a prendere il timone. Ci vediamo, come sempre, in giro per Pistoia. E ci vediamo in Regione, pronto ad essere la voce di tante persone che non hanno voce”.

© Riproduzione riservata

