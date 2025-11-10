Ecco la giunta Giani bis: Mia Diop vicepresidente Regione Toscana, Bernard Dika sottosegretario

Getting your Trinity Audio player ready...

Doppia sorpresa in giunta Giani bis: Mia Bintou Diop, Pd, 23 anni, consigliera comunale a Livorno, è la nuova vicepresidente Regione Toscana.

E’ la più giovane vicepresidente della Regione Toscana.

Bernard Dika, 27 anni, pistoiese, già portavoce di Giani, consigliere regionale Pd, è il nuovo sottosegretario. Si tratta della prima nomina nella storia della Toscana per questa figura, introdotta nello statuto oltre tre anni fa ma mai attuata fino ad oggi. Dika resta consigliere regionale a pieno titolo, con diritto di voto.

Gli altri componenti della nuova squadra di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, sono i riconfermati assessori Pd Monia Monni, Alessandra Nardini e Leonardo Marras. E le new entry Cristina Manetti, Casa Riformista, già capa di gabinetto di Giani, Filippo Boni, Pd, vicesindaco Comune di Cavriglia, Arezzo, David Barontini, M5S, consigliere comunale a Cascina, e Alberto Lenzi, già sindaco di Fauglia, in quota Avs.

Giani non ha ancora ufficializzato le deleghe dei nuovi assessori regionali.

L’annuncio di Giani della nuova squadra di governo durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale della Toscana nel tardo pomeriggio di lunedì 10 novembre. Insediamento che ha dato il via alla nuova legislatura regionale dopo il voto del 12 e 13 ottobre scorsi.

Consiglio regionale che ha eletto all’unanimità presidente Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana uscente, Italia Viva, eletta in maggioranza con Casa Riformista. E vicepresidenti Antonio Mazzeo, Pd, presidente uscente Consiglio regionale della Toscana, e Diego Petrucci, FdI, già vicepresidente Consiglio regionale nella precedente legislatura.

Giani, dopo le elezioni, ha prima fatto una sintesi del programma della precedente legislatura, introducendo il programma della legislatura attuale, anche sottolineando il reddito di cittadinanza regionale “supporto ai più fragili che è un dovere precipuo sulla base dei nostri valori”.