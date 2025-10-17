Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: Avs fa tris e a Sesto Fiorentino col sindaco Falchi vola oltre 37%

Anche nella Piana e a Firenze facciamo un grande risultato, sia per la lista che personalmente come candidato con 14.694 preferenze.

In generale la nostra lista prende il 7%, e anche se durante la campagna a volte ho pensato che avremmo potuto superarlo, ci conferma che abbiamo ormai una storia e che abbiamo lavorato bene.

Ho promesso che lotteremo per questo e che ce la metteremo tutta, e non voglio aspettare un minuto.

Grazie a chi ha lavorato tanto per sostenermi e a tutte e tutti voi per la fiducia e il coraggio.

Diletta Fallani: “Questa vittoria non è solo mia, è di tutte e tutti voi che mi avete sostenuto, incoraggiato e creduto nel mio modo di fare politica: semplice, non divisivo e tra le persone.

Abbiamo vinto insieme, con la forza dell’ascolto, della presenza e del lavoro quotidiano, senza finti slogan e senza costruzioni di comodo. Ogni voto è stato dato da qualcuno che ha scelto di dare fiducia e credere in una politica diversa che vuole mettere davvero al centro le persone. Un voto tra i più preziosi perché dato con il cuore, la paura di riporre o meno la propria fiducia e con infinito coraggio. Non ringrazio invece chi ha chiesto di votare “contro” o chi ha messo in discussione il mio essere la candidata perché questa nostra vittoria parla da sola: parla di comunità, fiducia e coerenza. Permettetemi anche di fare due ringraziamenti politici.

Un grazie sincero a Emiliano Geppetti, compagno di viaggio leale e d’esempio. Un grazie ad Alberto Lenzi che mentre non ci pensavo neppure mi è venuto a cercare, un grazie a Mario Lupi che si è messo in discussione e ha deciso di sostenermi facendomi conoscere tante belle persone. Un grazie a Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti che hanno sempre creduto in me insieme a Nicola Fratoianni e le persone di Avs che hanno fatto sentire il loro calore. Da qui si riparte, insieme, per costruire una AVS più forte, più unita e più vicina alle persone”.