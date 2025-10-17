Toscana 2025, i nuovi consiglieri regionali: Avs fa tris e a Sesto Fiorentino col sindaco Falchi vola oltre 37%
Tre consiglieri regionali Avs in maggioranza con Giani bis. Boom preferenze per Lorenzo Falchi, totale 14.694 voti in due circoscrizioni: "Grazie a tutti per la fiducia". Diletta Fallani, Livorno, 1.676 voti: "Abbiamo vinto insieme". Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci, 4.543 voti: "Risultato incredibile grazie a enorme spinta popolare"
Falchi entra in Consiglio regionale lasciando Sesto Fiorentino alla vicesindaca Claudia Pecchioli fino a nuove elezioni amministrative.
Eccolo Lorenzo Falchi dopo il boom di preferenze: “Cerco di trovare le parole ma non è facile commentare mettendo da parte le emozioni.
La coalizione vince bene e AVS è riuscita a fare un risultato molto importante.
Nella nostra Sesto Alleanza Verdi e Sinistra è di gran lunga la prima lista: oltre il 37% con l’affluenza più alta della regione.
Anche nella Piana e a Firenze facciamo un grande risultato, sia per la lista che personalmente come candidato con 14.694 preferenze.
In generale la nostra lista prende il 7%, e anche se durante la campagna a volte ho pensato che avremmo potuto superarlo, ci conferma che abbiamo ormai una storia e che abbiamo lavorato bene.
Adesso abbiamo una possibilità, finalmente: quella di provare a governare la Toscana con più coraggio.
Ho promesso che lotteremo per questo e che ce la metteremo tutta, e non voglio aspettare un minuto.
Grazie a chi ha lavorato tanto per sostenermi e a tutte e tutti voi per la fiducia e il coraggio.
La felicità, ovviamente, si scontra con l’affluenza e la lontananza dalla politica per tanti, troppi. Dobbiamo tutti fare i conti col fatto che anche in Toscana, un elettore su due non si sente rappresentato”.
Diletta Fallani: “Questa vittoria non è solo mia, è di tutte e tutti voi che mi avete sostenuto, incoraggiato e creduto nel mio modo di fare politica: semplice, non divisivo e tra le persone.
Abbiamo vinto insieme, con la forza dell’ascolto, della presenza e del lavoro quotidiano, senza finti slogan e senza costruzioni di comodo. Ogni voto è stato dato da qualcuno che ha scelto di dare fiducia e credere in una politica diversa che vuole mettere davvero al centro le persone. Un voto tra i più preziosi perché dato con il cuore, la paura di riporre o meno la propria fiducia e con infinito coraggio. Non ringrazio invece chi ha chiesto di votare “contro” o chi ha messo in discussione il mio essere la candidata perché questa nostra vittoria parla da sola: parla di comunità, fiducia e coerenza. Permettetemi anche di fare due ringraziamenti politici.
Un grazie sincero a Emiliano Geppetti, compagno di viaggio leale e d’esempio. Un grazie ad Alberto Lenzi che mentre non ci pensavo neppure mi è venuto a cercare, un grazie a Mario Lupi che si è messo in discussione e ha deciso di sostenermi facendomi conoscere tante belle persone. Un grazie a Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti che hanno sempre creduto in me insieme a Nicola Fratoianni e le persone di Avs che hanno fatto sentire il loro calore. Da qui si riparte, insieme, per costruire una AVS più forte, più unita e più vicina alle persone”.
Massimiliano Ghimenti: “Sono stati 4543 le cittadine ed i cittadini della Provincia di Pisa che mi hanno dato fiducia. A Calci il risultato è incredibile, 1496 voti per AVS (51,73%) e 1379 preferenze per me. Un dato enorme. Segno che la comunità ha compreso la mia candidatura e l’ha pienamente appoggiata. Ma mi riempie di orgoglio che tantissime sono state le preferenze anche a Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Vicopisano, ma anche in comuni più lontani e praticamente in tutti i comuni del territorio provinciale.
Grazie a questa enorme spinta popolare sono stato eletto nel Consiglio Regionale della Toscana. Mi farò carico della fiducia ricevuta con grande senso di responsabilità e farò quanto possibile per dimostrare di averla meritata”.