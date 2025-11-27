9 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il sindaco Lorenzo Falchi saluta Sesto Fiorentino: “Grazie di cuore. Una storia eccezionale che per me non finirà mai”

Falchi, eletto con Avs in Consiglio regionale con boom preferenze, decade da primo cittadino. A guidare Sesto la vicesindaca Claudia Pecchioli. Rieletto sindaco con oltre 70% nel 2021, Falchi autore primo boicottaggio istituzionale contro Israele. "Non è facile trovare le parole per esprimere emozione e gratitudine verso la nostra comunità"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Il sindaco Lorenzo Falchi saluta Sesto Fiorentino:
(Foto Fb Lorenzo Falchi)
2 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Il pranzo insieme ai dipendenti comunali, poi il saluto dopo quasi dieci anni alla guida del Comune di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze.
Eletto in Consiglio regionale della Toscana con Avs, maggioranza Giani bis, con boom di preferenze, 14.694 voti, facendo volare Avs a Sesto con oltre  il 37%
Lorenzo Falchi, sindaco autore del primo boicottaggio istituzionale contro Israele, saluta la sua Sesto Fiorentino. Con la decadenza da primo cittadino deliberata dal Consiglio Comunale.
Eletto per il secondo mandato e oltre il 70% di voti nel 2021, Falchi, componente segreteria nazionale Sinistra Italiana, lascia la guida di Sesto Fiorentino alla vicesindaca Claudia Pecchioli, che assume le funzioni di sindaco fino alle prossime amministrative previste in primavera.
Fino ad allora resteranno in carica sia la giunta che il Consiglio comunale con pienezza di poteri.
Il saluto di Lorenzo Falchi via social, mentre nello scatolone di cartone ripone i ricordi di tutti questi anni.
Falchi: “Grazie Sesto. Forse le storie belle non finiscono mai. Per me è stata una storia eccezionale. Bellissima e irripetibile. Saluto e ringrazio, consapevole di aver dato tutto quello che potevo. Felice di lasciare le cose in ordine e con in tasca tanta gratitudine. Questa storia per me non finirà mai perché potrò sempre girarmi a pensare a quanto sono stato fortunato nel viverla”.
Lorenzo Falchi: “Si concludono con oggi quasi dieci anni molto importanti, in cui ho avuto l’opportunità e il dono di poter servire la mia città, Sesto Fiorentino. Non è facile trovare parole sufficienti per esprimere l’emozione e la gratitudine verso la nostra comunità, verso tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso, condividendo responsabilità nelle istituzioni, con parole di sostegno o di critica, indispensabile per crescere e migliorarsi. In questi anni abbiamo vinto una battaglia fondamentale per il nostro territorio, quella contro l’inceneritore, e abbiamo impedito con una opposizione seria e condivisa la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto. Quest’ultima battaglia, purtroppo, non si è ancora conclusa, ma sono certo che ancora una volta prevarranno gli interessi del nostro territorio e un’idea di sviluppo alternativa e lungimirante”.

“Ho guidato una comunità di donne e uomini coesa e forte, una comunità in cui si vive bene, una comunità attenta e solidale che non lascia indietro nessuno. Passo il testimone alla vicesindaca Claudia Pecchioli e a tutta la giunta comunale che, insieme al consiglio, resteranno in carica fino alle prossime elezioni. A loro faccio i migliori auguri, certo che sapranno interpretare fino in fondo il nostro programma, ultimando i tanti progetti avviati in questi anni con l’obiettivo di migliorare la nostra città e le prospettive di chi l’ha scelta per vivere, per studiare, per lavorare”.“Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a tutte le lavoratrici e i lavoratori del nostro comune. Se la nostra città è ai massimi livelli per quanto riguarda i servizi e la capacità di riposta a esigenze sempre nuove è prima di tutto grazie alle competenze e alle professionalità che ogni giorno mettono al servizio della comunità. A tutti loro e a tutte le persone che hanno contribuito a questi anni meravigliosi va un grazie di cuore per quello che abbiamo fatto e per quello che, con ruoli diversi, continueremo a fare ancora per la nostra Sesto”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
9.8 °
8.3 °
51 %
6.3kmh
40 %
Gio
8 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1592)ultimora (1487)demografica (53)sport (52)attualità (29)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati