Il sindaco Lorenzo Falchi saluta Sesto Fiorentino: “Grazie di cuore. Una storia eccezionale che per me non finirà mai”

Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Il pranzo insieme ai dipendenti comunali, poi il saluto dopo quasi dieci anni alla guida del Comune di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze.

Eletto per il secondo mandato e oltre il 70% di voti nel 2021, Falchi, componente segreteria nazionale Sinistra Italiana, lascia la guida di Sesto Fiorentino alla vicesindaca Claudia Pecchioli, che assume le funzioni di sindaco fino alle prossime amministrative previste in primavera.

Fino ad allora resteranno in carica sia la giunta che il Consiglio comunale con pienezza di poteri.

Falchi: “Grazie Sesto. Forse le storie belle non finiscono mai. Per me è stata una storia eccezionale. Bellissima e irripetibile. Saluto e ringrazio, consapevole di aver dato tutto quello che potevo. Felice di lasciare le cose in ordine e con in tasca tanta gratitudine. Questa storia per me non finirà mai perché potrò sempre girarmi a pensare a quanto sono stato fortunato nel viverla”.

Lorenzo Falchi: “Si concludono con oggi quasi dieci anni molto importanti, in cui ho avuto l’opportunità e il dono di poter servire la mia città, Sesto Fiorentino. Non è facile trovare parole sufficienti per esprimere l’emozione e la gratitudine verso la nostra comunità, verso tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso, condividendo responsabilità nelle istituzioni, con parole di sostegno o di critica, indispensabile per crescere e migliorarsi. In questi anni abbiamo vinto una battaglia fondamentale per il nostro territorio, quella contro l’inceneritore, e abbiamo impedito con una opposizione seria e condivisa la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto. Quest’ultima battaglia, purtroppo, non si è ancora conclusa, ma sono certo che ancora una volta prevarranno gli interessi del nostro territorio e un’idea di sviluppo alternativa e lungimirante”.