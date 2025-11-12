Giunta Giani bis, esclusi eccellenti: Bezzini capogruppo Pd, Biffoni presidente commissione sanità

Getting your Trinity Audio player ready...

Giunta Giani bis,

il senese Simone Bezzini, assessore regionale sanità uscente, capogruppo Pd Consiglio regionale. Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, ex presidente Anci Toscana, con oltre 22mila preferenze il più votato consigliere regionale di sempre in Toscana, presidente commissione sanità.

Dopo la protesta del Pd Siena per Bezzini e del Pd Prato per Biffoni, esclusi eccellenti dalla giunta bis di Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, vicepresidente la livornese Mia Diop, 23 anni, ruolo per entrambi in Consiglio regionale presieduto da Stefania Saccardi.

Consiglio regionale della Toscana eletto 12 e 13 ottobre scorsi e insediatosi lunedì 10 novembre.

Bezzini, quasi 13mila preferenze, dunque eletto capogruppo Pd, ruolo per il quale si era parlato di Gianni Lorenzetti, tra gli eletti consiglieri regionali Pd blindati, a cui va la presidenza commissione infrastrutture.

Presidente di una commissione pesante Biffoni, Pd, segretario Marco Biagioni, di una Prato commissariata dopo le dimissioni di Ilaria Bugetti, sindaca Pd eletta nel 2024, indagata.

A Brenda Barnini, Pd, ex sindaca Empoli, quasi 14mila preferenze, la presidenza commissione attività produttive ed economiche.

Eugenio Giani: “Abbiamo valorizzato la realtà di Siena con la nomina di Simone Bezzini, capogruppo del Pd in questa legislatura”.

Pd di cui è segretario regionale il deputato Emiliano Fossi.

Simone Bezzini: “Con voto unanime, sono stato eletto presidente del gruppo del Partito Democratico. Andrea Vannucci ne sarà invece il vicepresidente. È per me un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Le sfide che abbiamo davanti sono di enorme portata. Dovremo affrontare l’impatto dei cambiamenti globali sulla Toscana e costruire nuove traiettorie in grado di tenere assieme sviluppo, qualità del lavoro, sostenibilità. Dovremo rafforzare i pilastri del nostro modello sociale, la difesa della sanità pubblica e l’innovazione del sistema di welfare, e garantire pari opportunità a tutti i territori.

Lavoreremo per una Toscana che dia risposte concrete ai bisogni dell’oggi e che al tempo stesso tenga vivi i valori della nostra Costituzione.

E lo faremo in un quadro politico rinnovato, in cui spetterà a noi, assieme al Presidente Eugenio Giani e alla nuova giunta, dare linfa all’alleanza dei democratici, dei progressisti e dei riformisti con strategie e azioni di governo condivise.

Voglio ringraziare Vincenzo Ceccarelli e tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico della legislatura che si è appena chiusa.

E grazie di cuore alle consigliere e ai consiglieri del gruppo per la fiducia. La ripagherò con il lavoro, con l’ascolto e con uno spirito di squadra vero. Con il coinvolgimento di tutte e tutti”.