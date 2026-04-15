Vinitaly 2026: Ismea racconta la leadership globale del settore tra nuove opportunità e rischi Video News 15 Aprile 2026 14:42 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanità: Magi (Sumai Assoprof), ‘investire sui professionisti per invertire la rotta’ Video News Salute, prevenzione e risorse: le sfide sul tavolo del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A Video News Una sfida per la sanità spiegata in 30 secondi Video News Zelensky avverte: “Possibile nuovo e massiccio attacco contro l’Ucraina” Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e abolizione payback’ Video News Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste d’attesa’ Video News Farmacie: Gemmato, ‘prestazioni base in 20mila strutture pubbliche e private convenzionate’ Video News Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026 Video News Sanità: Chiriatti (Lenovo), ‘medici imparino a delegare all’Ai con consapevolezza’ Video News Economia: Lollobrigida, ‘Dimore storiche sostengono territori, servono aiuti e promozione’ Video News Economia: Odescalchi (Adsi), ’46mila dimore storiche, presidio culturale, economico e occupazionale’ Video News Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste d’attesa’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 19.4 ° C 19.9 ° 17.7 ° 57 % 7.2kmh 20 % Mer 19 ° Gio 25 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Ultimi articoli Primo Piano Omicidio Bongiorni, nuove versioni dall’interrogatorio di garanzia per i due indagati maggiorenni Salute e Benessere Sanità, Cicchetti (Altems): “Liste d’attesa? Serve coraggio per taglio prestazioni inutili” Salute e Benessere Braccialetto hi-tech rileva parametri e avvisa, Policlinico Umberto I Roma primo ad adottarlo Demografica L’Ai è la grande occasione per salvare il sistema sanitario nazionale Lavoro Società, ricerca Ichnusa: 4 italiani su 10 riconquistano ritmo vita, per 1 su 2 birra simbolo momenti qualità SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità: Magi (Sumai Assoprof), ‘investire sui professionisti per invertire la rotta’ Video News Salute, prevenzione e risorse: le sfide sul tavolo del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A Video News Una sfida per la sanità spiegata in 30 secondi Video news Video News Sanità: Magi (Sumai Assoprof), ‘investire sui professionisti per invertire la rotta’ Video News Salute, prevenzione e risorse: le sfide sul tavolo del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A Video News Una sfida per la sanità spiegata in 30 secondi