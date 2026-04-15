Farmacie: Gemmato, ‘prestazioni base in 20mila strutture pubbliche e private convenzionate’ Video News 15 Aprile 2026 14:14 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e abolizione payback’ Video News Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste d’attesa’ Video News Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026 Video News Sanità: Chiriatti (Lenovo), ‘medici imparino a delegare all’Ai con consapevolezza’ Video News Economia: Lollobrigida, ‘Dimore storiche sostengono territori, servono aiuti e promozione’ Video News Economia: Odescalchi (Adsi), ’46mila dimore storiche, presidio culturale, economico e occupazionale’ Video News Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste d’attesa’ Video News Farmacie: Gemmato, ‘prestazioni base in 20mila strutture pubbliche e private convenzionate’ Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e abolizione payback’ Video News Farmaceutica: Martone (Sobi), ‘riforma per accesso equo a cure’ Video News Sanità: Esposti (San Donato), ‘Ssn sempre più competitivo con IA’ Video News Farmaceutica: Mecchia (Chiesi), ‘testo unico grande opportunità per cittadini’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 19.4 ° C 19.9 ° 17.7 ° 57 % 7.2kmh 20 % Mer 19 ° Gio 25 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Ultimi articoli Lavoro Società, ricerca Ichnusa: 4 italiani su 10 riconquistano ritmo vita, per 1 su 2 birra simbolo momenti qualità Lavoro Made in Italy: qualità prodotti ma anche competitività imprese guidano brand tra più apprezzati al mondo Cronaca Potenziamento della videosorveglianza e rafforzamento degli accessi carrabili contro i furti alle aziende orafe Italia Mondo Sonno irregolare e meno di 8 ore, cresce il rischio per cuore e cervello Lavoro L’intelligenza artificiale cambia l’autovelox, riesce a vedere se l’automobilista usa il cellulare SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e abolizione payback’ Video News Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste d’attesa’ Video News Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026 Video news Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e abolizione payback’ Video News Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste d’attesa’ Video News Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026