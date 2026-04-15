Farmaceutica: Mecchia (Chiesi), ‘testo unico grande opportunità per cittadini’ Video News 15 Aprile 2026 13:52 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026 Video News Sanità: Chiriatti (Lenovo), ‘medici imparino a delegare all’Ai con consapevolezza’ Video News Economia: Lollobrigida, ‘Dimore storiche sostengono territori, servono aiuti e promozione’ Video News Economia: Odescalchi (Adsi), ’46mila dimore storiche, presidio culturale, economico e occupazionale’ Video News Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste d’attesa’ Video News Farmacie: Gemmato, ‘prestazioni base in 20mila strutture pubbliche e private convenzionate’ Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e abolizione payback’ Video News Farmaceutica: Martone (Sobi), ‘riforma per accesso equo a cure’ Video News Sanità: Esposti (San Donato), ‘Ssn sempre più competitivo con IA’ Video News Economia: Mulè (Fi), ‘Valorizzare 47mila dimore storiche con norme rapide e Art Bonus esteso’ Video News Rotocalco n° 15 del 15 aprile 2026 Video News Bungaro: “Pippo Baudo doveva essere nel mio nuovo album” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 19.4 ° C 19.9 ° 17.7 ° 57 % 7.2kmh 20 % Mer 19 ° Gio 25 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Ultimi articoli Cronaca Potenziamento della videosorveglianza e rafforzamento degli accessi carrabili contro i furti alle aziende orafe Italia Mondo Sonno irregolare e meno di 8 ore, cresce il rischio per cuore e cervello Lavoro L’intelligenza artificiale cambia l’autovelox, riesce a vedere se l’automobilista usa il cellulare Lavoro Sanpellegrino celebra il Made in Italy aprendo alle scuole porte stabilimento di San Giorgio in Bosco Demografica Nausea in gravidanza: cosa c’è dietro e perché c’entra il Dna SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026 Video News Sanità: Chiriatti (Lenovo), ‘medici imparino a delegare all’Ai con consapevolezza’ Video News Economia: Lollobrigida, ‘Dimore storiche sostengono territori, servono aiuti e promozione’ Video news Video News Italia economia n° 15 del 15 aprile 2026 Video News Sanità: Chiriatti (Lenovo), ‘medici imparino a delegare all’Ai con consapevolezza’ Video News Economia: Lollobrigida, ‘Dimore storiche sostengono territori, servono aiuti e promozione’