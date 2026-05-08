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Appalti, Penati (Ordine ingegneri Milano): “Confronto con Pa aiuta a ridurre contrapposizioni”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Al centro del convegno odierno ci sono gli aspetti gestionali della pubblica amministrazione. L’Ordine ha fatto molti incontri con un focus sulla pubblica amministrazione perché crediamo che un confronto proattivo tra le parti aiuti a cercare di minimizzare le contrapposizioni sistemiche, che ogni tanto purtroppo si riscontrano quando si gestisce gli appalti pubblici”. Così Carlotta Penati, presidente Ordine ingegneri Milano, intervenendo al seminario “Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione – Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti” organizzato oggi a Palazzo Reale di Milano dall’Ordine degli ingegneri del capoluogo lombardo. 

“I confronti inoltre riescono a limitare il rallentamento dei processi e i contenziosi. Le parti sono qui riunite per uno scambio su un aspetto per noi molto importante, citato all’articolo 1 del nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero il principio del risultato – prosegue – Anche l’Ordine è un ente pubblico e abbiamo la responsabilità di gestire delle risorse per creare opportunità, che poi si declinano in servizi, formazione e in tutto quello che serve alla collettività – aggiunge – In questa occasione odierna parliamo quindi dell’importanza dell’unione di pubblico e privato, di metodologie, di project management, delle nuove norme, perché siamo convinti che il metodo sia fondamentale e necessario – siamo ingegneri – ma lo sono anche l’innovazione, la digitalizzazione e tutto quanto possa aiutare. Sono qui presenti tanti ospiti che gestiscono le stazioni appaltanti e dunque discuteremo molto anche della parte amministrativa e gestionale”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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