Getting your Trinity Audio player ready...

ROSIGNANO – Rosignano al ballottaggio: Marabotti elimina il centrodestra

Rosignano al ballottaggio, Claudio Marabotti, medico cardiologo, Rosignano nel Cuore e Movimento 5 Stelle, al ballottaggio con il sindaco uscente Daniele Donati, Pd, centrosinistra.

Ma avrebbe potuto far fuori ugualmente il sindaco uscente Daniele Donati, Pd, centrosinistra, visti i risultati.

Vediamo i numeri: Claudio Marabotti va al ballottaggio con 31.17% pari a 4.745 voti.

Daniele Donati al ballottaggio nel Comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, con 35.30% pari a 5.373 voti.

Roberto Testa non va al ballottaggio con 30.53% pari a 4.648 voti. Paolo Bini ottiene 3%, sono 456 voti.

A Testa Fratelli d’Italia porta il 15.92%, Lega Salvini 3.61%, Forza Italia 4.2%

Non sorprenda il ballottaggio di Claudio Marabotti, consigliere comunale uscente con Rosignano nel Cuore. Perché il risultato di Marabotti parte da lontano. Da quell’exploit 2019 con oltre il 22% che lo lasciò fuori di un soffio dal ballottaggio, allora tra Donati e centrodestra. E portò a valanga Rosignano nel cuore in Consiglio Comunale.

Stavolta non una lista debuttante come nel 2019, la sua Rosignano nel Cuore che al ballottaggio di Marabotti porta 19.74%. Ma una candidatura strutturata anche con il Movimento 5 Stelle del capolista, coordinatore provinciale e consigliere comunale uscente, Mario Settino. M5S porta 6.95%

E con le liste Rosignano migliore, 2.85%, e Io voto vinco, 3.33%

Esulta il Movimento 5 Stelle, a Rosignano gli storici Settino, Elisa Becherini, Alessandro Profeti, Andrea Profeti: “Una grande rimonta voto su voto allo spoglio delle urne per il candidato sindaco Claudio Marabotti. Grazie a tutti voi 1006 Stelle che ci avete dato fiducia, e ai 4.745 cittadini in totale che hanno votato con il Cuore per Claudio Marabotti sindaco.

Abbiamo scritto una bella pagina di storia, con la passione e la determinazione, credendoci fino in fondo perché Rosignano merita di ritrovare cuore e speranza, e un cielo pieno di stelle che illumini il suo nuovo futuro.

Tra due settimane torneremo alle urne”.