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Lavoro, Biscaro: “Impegno su formazione giovani geometri per nuove sfide mercato”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il mercato richiede professionisti altamente qualificati che possano affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale, il Bim (Building Information Modeling) e l’utilizzo di strumentazioni avanzate come droni e laser scanner. Per raggiungere questo obiettivo bisogna formarsi in modo tale da avere poi maggiori possibilità di successo nel mercato e più ampie prospettive di reddito. Tutto ciò porta anche a una sostenibilità maggiore, non solo a livello numerico ma anche a livello reddituale, della nostra categoria. Quella dei geometri è una categoria forte, solida, che ha visto negli ultimi anni un incremento a due cifre dei propri redditi e fatturati”. Lo ha dichiarato Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a margine dell’approvazione del bilancio consuntivo della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. 

“Il ricambio generazionale è al centro delle nostre politiche – ha commentato Biscaro – Stiamo puntando molto sulla formazione, sull’aumento delle iscrizioni e sulla nuova generazione che dovrà specializzarsi con lauree professionalizzanti. L’obiettivo, insieme alla Cassa geometri, è arrivare a stabilire e a stabilizzare questa forte presenza sul mercato. Attualmente registriamo infatti una grande richiesta di professionisti geometri e su questo dovremo investire sempre di più negli anni per arrivare a intercettare al meglio le richieste del mercato”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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