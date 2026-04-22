Il prestito Ue a Kiev, l’ambasciatore russo e l’avanzata di Putin nel Donbas – Notizie dall’Ucraina Video News 22 Aprile 2026 14:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Buono (Cassa geometri): “Con riforme, pensioni medie da 18.500€ a 23.500€” Video News Sostenibilità: premiate da Gruppo Iren le 10 migliori tesi universitarie sui temi Esg Video News L’Oréal Italia: ‘The Beauty Circle’ di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Video News Sostenibilità: Valenti (Istituto Marangoni), ‘tema importante anche nella formazione che offriamo’ Video News L’Oréal Italia: Lucii (artista), ‘ho guardato ai prodotti in modo collettivo per realizzare l’opera’ Video News L’Oréal Italia: Sobiecka, ‘contest di upcycling riflette principi programma L’Oréal For the Future’ Video News Rotocalco n° 16 del 22 aprile 2026 Video News Prometeo tv n° 16 del 22 aprile 2026 Video News Sostenibilità: Sobiecka (L’Oréal): ‘dobbiamo prenderci cura del pianeta’ Video News Sostenibilità: Monzani, ‘un orgoglio veder premiato il mio lavoro’ Video News Sostenibilità: Dal Fabbro (Iren), ‘tematiche Esg fanno parte del genoma aziendale’ Video News Sostenibilità: sindaca Tarasconi, ‘Piacenza fortemente legata al tema ambientale’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 18.3 ° C 18.8 ° 17 ° 39 % 6.3kmh 20 % Mer 18 ° Gio 21 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 22 ° Ultimi articoli Cronaca Un altro caso di Dengue in Toscana: disinfestazione a Scandicci Lavoro Lavoro, Biscaro: “Impegno su formazione giovani geometri per nuove sfide mercato” Lavoro Iran, Aidit: per comparto turismo organizzato contrazione diffusa e strutturata Sport Stadio Franchi, iniziato il montaggio dei gradoni della nuova curva Fiesole Demografica “Fino all’ultimo embrione”: Brigitte Nielsen e la gravidanza a 54 anni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Buono (Cassa geometri): “Con riforme, pensioni medie da 18.500€ a 23.500€” Video News Sostenibilità: premiate da Gruppo Iren le 10 migliori tesi universitarie sui temi Esg Video News L’Oréal Italia: ‘The Beauty Circle’ di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Video news Video News Buono (Cassa geometri): “Con riforme, pensioni medie da 18.500€ a 23.500€” Video News Sostenibilità: premiate da Gruppo Iren le 10 migliori tesi universitarie sui temi Esg Video News L’Oréal Italia: ‘The Beauty Circle’ di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con