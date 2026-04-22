Rotocalco n° 16 del 22 aprile 2026 Video News 22 Aprile 2026 12:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Prometeo tv n° 16 del 22 aprile 2026 Video News Sostenibilità: Sobiecka (L’Oréal): ‘dobbiamo prenderci cura del pianeta’ Video News Sostenibilità: Monzani, ‘un orgoglio veder premiato il mio lavoro’ Video News Sostenibilità: Dal Fabbro (Iren), ‘tematiche Esg fanno parte del genoma aziendale’ Video News Sostenibilità: sindaca Tarasconi, ‘Piacenza fortemente legata al tema ambientale’ Video News Sostenibilità: Xerra (Gruppo Iren), ‘stakeholder a raccolta per riflettere su sfide Esg’ Video News A Roma il presidente della Repubblica del Kenya ospite d’eccezione della Luiss Video News Ia: Engineering lancia Is-Ia, l’architettura per l’intelligenza artificiale Made in Italy Video News Sostenibilità: Targetti Ferri (L’Oréal): “innovare permette di superare i trend di mercato’ Video News Sostenibilità, L’Oréal prosegue verso l’obiettivo net zero Video News Ai: Bisio (Engineering Group), ‘nostro LLM utile ad aziende e istituzioni’ Video News Ai: Momola (Engineering Group), ‘con EngGPT2 consumi ridotti dal 60 all’80%’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 18.3 ° C 18.8 ° 17 ° 39 % 6.3kmh 20 % Mer 18 ° Gio 21 ° Ven 23 ° Sab 22 ° Dom 22 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Occhio secco per 10 milioni di italiani, ‘Pop Up Your Vision’ per sensibilizzare Lavoro Fiere, Casaidea: dal 9 al 17 maggio tante idee per abitare la bella stagione Euro Zoom Energia, la risposta Ue ai rincari: misure immediate e cambio di rotta Lavoro Lavoro, domani a Roma confronto Landini-Orsini Sport nazionale Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Prometeo tv n° 16 del 22 aprile 2026 Video News Sostenibilità: Sobiecka (L’Oréal): ‘dobbiamo prenderci cura del pianeta’ Video News Sostenibilità: Monzani, ‘un orgoglio veder premiato il mio lavoro’ Video news Video News Prometeo tv n° 16 del 22 aprile 2026 Video News Sostenibilità: Sobiecka (L’Oréal): ‘dobbiamo prenderci cura del pianeta’ Video News Sostenibilità: Monzani, ‘un orgoglio veder premiato il mio lavoro’