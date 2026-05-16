Barachini: AI tema da affrontare, lavoro umano centrale Video News 16 Maggio 2026 09:24 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Pichetto: “Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare” Video News Piero De Luca Pd: Governo ha fallito, noi pronti per alternativa Video News Dell’Orco – Italgas Reti: “Sistema gas italiano è resiliente” Video News Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026 Video News Sport: amazzone De Salvia, ‘importante avere a fianco aziende a sostegno di giovani talenti come me’ Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Video News “L’Ucraina può vincere la guerra con la Russia” Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Video News Crosta (Camera di Commercio Padova), “Meno costi con accesso diretto a nostri dati” Video News Prete (Unioncamere), “Sistema camerale al centro della Pubblica Amministrazione” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 11.7 ° C 12.6 ° 10.4 ° 79 % 1.5kmh 75 % Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 21 ° Mer 26 ° Ultimi articoli Motori Audi Q9: il SUV più lussuoso dei quattro anelli Motori GWM ORA 5: l’assetto europeo nasce sulle strade italiane Motori Fiat 500 Hybrid Dolcevita: la cabrio italiana punta sullo stile anni Sessanta Motori Stellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commerciali Motori INEOS Grenadier cresce ancora: record globale di vendite nel 2026 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Pichetto: “Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare” Video News Piero De Luca Pd: Governo ha fallito, noi pronti per alternativa Video News Dell’Orco – Italgas Reti: “Sistema gas italiano è resiliente” Video news Video News Pichetto: “Entro fine legislatura quadro giuridico per ritorno a nucleare” Video News Piero De Luca Pd: Governo ha fallito, noi pronti per alternativa Video News Dell’Orco – Italgas Reti: “Sistema gas italiano è resiliente”