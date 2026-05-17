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Scontro auto-scooter, 17enne finisce in codice rosso a Cisanello

Incidente questa mattina (17 maggio) a Colignola, frazione di San Giuliano Terme sulla Calcesana: grave il giovane sulle due ruote

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

SAN GIULIANO TERME – Un grave incidente stradale si è consumato nel territorio di San Giuliano Terme, precisamente nella frazione di Colignola, dove uno scontro tra un’autovettura e uno scooter sulla Calcesana ha provocato il ferimento di un minorenne. L’allarme alla centrale del 118 è scattato immediatamente con l’attivazione del servizio di emergenza.

Sul luogo del sinistro è stata tempestivamente inviata un’ambulanza infermieristica di Pisa. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il conducente delle due ruote, un ragazzo di 17 anni residente a Calci. Il giovane, a causa della violenta collisione, ha riportato un serio trauma cranico.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto dall’equipe sanitaria, il diciassettenne è stato trasferito d’urgenza verso il pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. Il ricovero è avvenuto con il codice rosso.

Da accertare le precise dinamiche e le responsabilità del drammatico scontro, al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di rito.

© Riproduzione riservata

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