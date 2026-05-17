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Fiamme in un appartamento disabitato a Grosseto

L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse agli edifici adiacenti: nessun ferito

Cronaca
REDAZIONE
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Fiamme in un appartamento disabitato a Grosseto (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

GROSSETO – I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti, nella mattina di oggi (17 maggio) in via privata Salvatore Rosa nel comune di Grosseto per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento, attualmente non abitato.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del Fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

L’intervento ha impedito che l’incendio si propagasse agli edifici adiacenti. A seguito dei danni riportati, l’immobile è stato dichiarato inagibile. Non si registrano persone ferite.

Presenti sul posto anche polizia municipale, carabinieri e polizia. 

 

© Riproduzione riservata

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