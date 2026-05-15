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Neve fuori stagione sull’Appennino Pistoiese e in Lunigiana

L'ondata di freddo ha causato un crollo termico repentino su tutta la Toscana che durerà per tutto il weekend

Cronaca
REDAZIONE
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Neve primaverile all'Abetone (Foto Abetone Official)
1 ' di lettura

ABETONE CUTIGLIANO – Risveglio bianco e un colpo di coda invernale sull’Appennino toscano, dove una perturbazione decisamente tardiva ha riportato la neve a quote medie, regalando uno scenario insolito per la metà di maggio. Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate sul territorio di Abetone Cutigliano, in particolare nella zona della Val di Luce: nei punti più alti del comprensorio sciistico il manto nevoso ha superato i 5 centimetri di spessore.

Sebbene l’evento possa apparire eccezionale per la stagione avanzata, i residenti più anziani ricordano come un tempo le nevicate primaverili fossero ricorrenti, tanto da permettere la chiusura degli impianti regolarmente dopo il ponte del Primo maggio. Gli operatori del settore, che hanno appena archiviato un’annata molto positiva in termini di presenze e incassi, accolgono con favore questa sorpresa. Pur non avendo risvolti pratici per l’economia dello sci, la nevicata viene interpretata come un buon auspicio in vista del prossimo inverno. Nella mattinata si è registrato anche un vero e proprio picco di accessi alle webcam del comprensorio, consultate da migliaia di utenti curiosi di ammirare le piste imbiancate fuori stagione.

Il maltempo non ha risparmiato la provincia di Massa-Carrara. Qualche fiocco di neve si è visto anche a Zeri, in Lunigiana, sebbene in questo caso la coltre bianca non sia riuscita a depositarsi al suolo con la stessa intensità registrata sulla montagna pistoiese.

L’ondata di freddo ha causato un crollo termico repentino su tutta la Toscana e, secondo le previsioni meteo, il calo delle temperature persisterà per l’intero fine settimana. Per la giornata di sabato è atteso un clima dai connotati decisamente più autunnali che primaverili.

© Riproduzione riservata

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