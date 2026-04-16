Trump, Zingaretti (Pd): “Cultura Maga contro Ue: Italia alleata, non vassalla” Video News 16 Aprile 2026 11:13 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa – Trailer Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Difesa Ue, De Meo (FI): “Serve visione a 360 gradi: non solo militare” Video News Ungheria, Falcone (FI): “Magyar parlerà con Meloni e Tajani: rafforzati i principi europeisti” Video News Ungheria, Falcone (FI): “Bene Magyar: rafforza democrazia Ue e linea popolare-atlantista” Video News Ungheria, Salis (Avs): “Il tribunale di Budapest chiude il processo: resta l’immunità Ue” Video News Ungheria, Salis (Avs): “Magyar è di destra, ma è sconfitta l’ultradestra sovranista” Video News Ungheria, Salis (Avs): “Sconfitta per Meloni e alleati, serve svolta anche in Europa” Video News Fertilizzanti, Nardella (Pd): “Accelerare il piano Ue: guerra nel Golfo aggrava la crisi” Video News Agricoltura, Nardella (Pd): “No al fondo unico: rischio 27 politiche agricole e tagli del 20%” Video News iran, Nardella (Pd): “Obiettivo Trump fallito: non avevano valutato Hormuz?” Video News MO, Nardella (Pd): “Dove sono finiti i ‘patrioti’ col cappellino Maga? Ora tacciono su Trump” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 22.5 ° C 22.8 ° 21.5 ° 55 % 3.6kmh 0 % Gio 25 ° Ven 25 ° Sab 25 ° Dom 25 ° Lun 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Cinque denunciati a Firenze per il ‘gioco delle tre carte’ Primo Piano Tenta di introdurre droga nel carcere di Siena occultandola in un gesso Cronaca Passa il Giro d’Italia, chiude per un giorno il lungomare fra Viareggio e Massa Cultura ed Eventi Dalla Regione oltre 3,6 milioni per le residenze artistiche Primo Piano Uccise e fece a pezzi i genitori dell’ex fidanzato: condanna definita a 30 anni per Elona Kalesha SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa – Trailer Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Difesa Ue, De Meo (FI): “Serve visione a 360 gradi: non solo militare” Video news Video News La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa – Trailer Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Difesa Ue, De Meo (FI): “Serve visione a 360 gradi: non solo militare”