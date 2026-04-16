MO, Nardella (Pd): “Dove sono finiti i ‘patrioti’ col cappellino Maga? Ora tacciono su Trump” Video News 16 Aprile 2026 08:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News iran, Nardella (Pd): “Obiettivo Trump fallito: non avevano valutato Hormuz?” Video News Medio Oriente, Nardella (Pd): “Trump e Netanyahu una banda di folli, Meloni prenda le distanze” Video News Trasporti, Torselli (Fdi): “Ferrovie 2030, Europa dipendente da Cina e USA: serve autonomia” Video News Sanità: Aceti (Salutequità), ‘testo unico occasione per eliminare distorsioni e garantire equità Video News Salus tv n° 15 del 15 aprile 2026 Video News La guerra invisibile di Putin: internet, élite e crepe nel sistema Video News GenerAzione Talento, il progetto del Consorzio ELIS sulla longevità professionale Video News Sanità: Cappellacci (Fi), ‘prevenzione asse importante per un sistema sostenibile’ Video News Sanità: Di Silverio (Anaao Assomed), ‘necessaria una revisione del servizio di cure’ Video News Sanità: Grassi (Fism), ‘maggiore richiesta di salute equivale ad incremento della spesa’ Video News Sanità: Esposti (San Raffaele Mi), ‘Ssn sempre più competitivo con IA’ Video News Dimore storiche, custodi di memoria e risorsa economica per il Paese Carica altri Firenze cielo sereno enter location 16.6 ° C 18.9 ° 14.9 ° 63 % 2.6kmh 0 % Gio 26 ° Ven 25 ° Sab 25 ° Dom 25 ° Lun 22 ° Ultimi articoli Cronaca Passa il Giro d’Italia, chiude per un giorno il lungomare fra Viareggio e Massa Cultura ed Eventi Dalla Regione oltre 3,6 milioni per le residenze artistiche Primo Piano Uccise e fece a pezzi i genitori dell’ex fidanzato: condanna definita a 30 anni per Elona Kalesha Cultura ed Eventi Inaugurato il monumento dedicato a Leonardo Da Vinci nella sua città natale Sport Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa Angiolini SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News iran, Nardella (Pd): “Obiettivo Trump fallito: non avevano valutato Hormuz?” Video News Medio Oriente, Nardella (Pd): “Trump e Netanyahu una banda di folli, Meloni prenda le distanze” Video News Trasporti, Torselli (Fdi): “Ferrovie 2030, Europa dipendente da Cina e USA: serve autonomia” Video news Video News iran, Nardella (Pd): “Obiettivo Trump fallito: non avevano valutato Hormuz?” Video News Medio Oriente, Nardella (Pd): “Trump e Netanyahu una banda di folli, Meloni prenda le distanze” Video News Trasporti, Torselli (Fdi): “Ferrovie 2030, Europa dipendente da Cina e USA: serve autonomia”