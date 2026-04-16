Toscana, nuovo percorso sulla Francigena: San Miniato entra nel tracciato

SAN MINIATO – Prende forma la Via Francigena delle Colline Etrusche, un nuovo itinerario di pellegrinaggio e turismo culturale che si sviluppa nel cuore della Toscana, proponendosi come percorso alternativo e complementare alla via Francigena tradizionale.

Il progetto coinvolge un sistema di territori di grande pregio storico e paesaggistico: Volterra, San Gimignano, Palaia e San Miniato, uniti dall’obiettivo comune di costruire un’offerta turistica integrata, sostenibile e radicata nelle identità locali.

Il tracciato attraversa borghi medievali, colline a vocazione agricola e ambienti naturali ancora poco frequentati dal turismo di massa, puntando su un modello di turismo lento sempre più richiesto da viaggiatori italiani e stranieri.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione della rete francigena, che in Toscana conta già alcune delle tappe più frequentate d’Europa, e mira ad ampliarne la portata verso aree finora rimaste ai margini dei principali flussi.

Ogni territorio coinvolto porta con sé una specificità: Volterra con il suo patrimonio etrusco e medievale, San Gimignano con le torri simbolo del paesaggio toscano riconosciuto dall’Unesco, Palaia con la sua dimensione rurale autentica, e San Miniato con la consolidata esperienza nella promozione del cammino e la mappatura completa della sentieristica locale.

Il progetto si configura come un laboratorio di buone pratiche per il turismo sostenibile, con l’ambizione di intercettare i nuovi flussi legati alla scoperta lenta dei luoghi, alla cultura materiale e all’enogastronomia.