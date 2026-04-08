Tra orbite celesti e note di Puccini: svelato il nuovo asteroide ‘Torre del Lago’

TORRE DEL LAGO – Torre del Lago non è più soltanto un luogo geografico indissolubilmente legato alla storia della lirica, ma da oggi è anche un frammento dell’universo. L’International Astronomical Union (Iau) ha infatti ufficializzato l’assegnazione del nome della località a un asteroide di recente classificazione. Il traguardo spaziale è frutto della proposta avanzata da un esperto del settore, il professor Mario Di Martino, che ha voluto così proiettare l’identità e la tradizione culturale della frazione ben oltre i confini dell’atmosfera terrestre.

L’identikit del corpo celeste

L’asteroide ‘Torre del Lago’ (indicato anche con l’acronimo Tdl) non è un gigante dei cieli, avendo un diametro che supera di poco i cinque chilometri, ma riveste comunque una notevole importanza scientifica per lo studio e la comprensione delle dinamiche orbitali che governano i corpi minori del nostro Sistema Solare.

Gli astronomi ne hanno già tracciato la traiettoria con esattezza: l’asteroide impiega quattro anni, sette mesi e dieci giorni terrestri per compiere un giro completo intorno al Sole. Il suo viaggio siderale si sviluppa a una distanza media dalla nostra stella di 415,5 milioni di chilometri, toccando il punto di massima vicinanza (perielio) a 333 milioni di chilometri e raggiungendo la sua massima distanza (afelio) a quota 498 milioni di chilometri.

Un filo rosso tra astronomia e melodramma

L’omaggio a Torre del Lago non è un caso isolato, ma si inserisce in un affascinante filone storico che unisce le scoperte spaziali all’arte di Giacomo Puccini. Già nel 1904, infatti, gli scienziati dell’osservatorio tedesco di Heidelberg scelsero il nome Turandot per battezzare un corpo celeste di circa 85 chilometri quadrati. Una tradizione rinnovata poi negli anni Venti, quando un altro asteroide prese ufficialmente il nome di Puccini. Oggi, l’oggetto spaziale TDL consolida questo ponte ideale tra memoria, arte e scienza.

L’evento celebrativo

Per raccontare al pubblico i dettagli di questa intitolazione, è stato organizzato un appuntamento speciale dal titolo Oh divino spazio eterno – Torre del Lago Puccini in orbita intorno al Sole. L’incontro si terrà il prossimo 10 aprile alle ore 18:00 presso l’Auditorium Simonetta Puccini.

La serata, moderata dal consigliere comunale Duilio Francesconi, vedrà la partecipazione diretta del professor Di Martino e assumerà una forte connotazione divulgativa, grazie alla proiezione di immagini dell’asteroide e diapositive sul Sistema Solare. A coronare l’evento ci sarà uno spazio dedicato alla grande musica: il tenore Alessandro Fantoni, accompagnato al pianoforte da Silvia Gasperini, si esibirà in un momento artistico reso possibile dalla collaborazione con la Fondazione Simonetta Puccini, la Fondazione Festival Pucciniano e l’Accademia Pucciniana.