NextSienaHub, firmato l’accordo per il nuovo centro studentesco

SIENA – Il progetto NextSienaHub entra nel vivo con la firma del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Comune di Siena, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena. L’accordo segna l’avvio del percorso per la realizzazione di un nuovo spazio dedicato alla comunità studentesca e giovanile, pensato come punto di riferimento per studio, aggregazione e produzione culturale.

Il futuro hub nascerà come centro multifunzionale, con ambienti destinati allo studio, una biblioteca tecnologicamente avanzata, aree per la socialità e una moderna zona ristoro con caffetteria. L’obiettivo è rispondere alle esigenze degli studenti in una città universitaria caratterizzata da una forte presenza giovanile e da un contesto urbano a misura d’uomo.

Il progetto coinvolge anche Ardsu Toscana, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, che avrà un ruolo centrale nel coordinamento delle attività operative. La firma del protocollo rappresenta un passaggio chiave per la pianificazione di interventi strategici a sostegno della popolazione studentesca, attraverso una collaborazione istituzionale strutturata.

Nel corso dell’incontro istituzionale, alla presenza del presidente Eugenio Giani, dell’assessora regionale Cristina Manetti, della sindaca Nicoletta Fabio e dei rettori dei due Atenei, è stato evidenziato il valore dell’iniziativa per il territorio. La Regione ha confermato l’impegno a destinare le risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto.

Tra i prossimi passaggi previsti, la pubblicazione di una manifestazione d’interesse rivolta a soggetti privati per individuare immobili idonei a ospitare il NextSienaHub Siena. Seguirà una fase di valutazione tecnica ed economica per verificare la sostenibilità degli interventi e l’organizzazione dei servizi.

Il Comune di Siena si occuperà del coordinamento territoriale, con particolare attenzione agli aspetti urbanistici e infrastrutturali, inclusi accessibilità, illuminazione e collegamenti pedonali. Il protocollo avrà una durata di due anni, con possibilità di rinnovo.