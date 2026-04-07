Lucca@Europa, prossimo incontro con il monaco Adalberto Mainardi

LUCCA – Le chiese ed il conflitto in Ucraina. E’ questo il tema del prossimo appuntamento organizzato dall’associazione culturale Lucca@Europa, in programma venerdì (10 aprile) alle 21 in Fondazione Banca del Monte di Lucca (in piazza San Martino).

A parlare al pubblico sarà Adalberto Mainardi, monaco di Cellole (San Gimignano) con l’intervento dal titolo Le chiese di fronte al conflitto in Ucraina. Una sfida per la pace.

Adalberto Mainardi si occupa da lungo tempo di ecumenismo e spiritualità ortodossa ed ha una conoscenza profonda dei paesi dell’Europa Orientale, della loro cultura e religiosità, in particolare dell’Ucraina e della Russia. È tra i maggiori esperti delle chiese ortodosse e slave.

“In un tempo in cui la violenza e la forza sembrano imporsi sul diritto, Lucca@Europa propone un’occasione di approfondimento sul ruolo delle chiese in questo lungo tempo di guerra seguito all’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina” spiegano dall’associazione.

“La conoscenza di tutti i fattori di carattere storico, economico, politico, culturale e anche religioso, è il presupposto necessario per ritrovare la via del dialogo e riaffermare la pace attraverso il rispetto del diritto internazionale” concludono.

L’ingresso è libero ed aperto a tutti.

Adalberto Mainardi, monaco di Cellole (San Gimignano, Siena) ha compiuto gli studi di filosofia nella città natale con Carlo Sini e si è specializzato in filologia slava all’università di Torino con Mario Enrietti. È traduttore dal russo e da lingue slave. Si è occupato di storia della Chiesa russa, di spiritualità ortodossa e di ecumenismo, pubblicando numerosi articoli in Italia e all’estero, in miscellanee e riviste specializzate (Cristianesimo nella storia, Studia Olivetana, Studia Anselmiana, Irénikon, Istina, Contacts, Trudy otdela drevnerusskoj literatury). Ha collaborato alla Bibliotheca Sanctorum Orientalium (Città Nuova 1998-1999) e curato l’edizione italiana di alcuni classici della letteratura spirituale romena e russa, tra cui I Racconti di un pellegrino russo (Qiqajon 2005) e gli Scritti di Silvano del Monte Athos (Nostalgia di Dio, Qiqajon 2011). È membro del Groupe de travail orthodoxe-catholique Saint-Irénée.

Lucca@Europa è un’associazione culturale nata come gruppo d’impegno civico nel 2018 dall’iniziativa di un gruppo di cittadini lucchesi “preoccupati per il futuro dell’Unione Europea. Siamo consapevoli che essa debba rinnovarsi profondamente in coerenza con i Trattati, con i suoi valori e i suoi princìpi fondativi, ma essa rappresenta un riferimento irrinunciabile per la nostra democrazia”.

Dal 2018 ad oggi, Lucca@Europa ha proposto alla cittadinanza incontri per approfondire i principali temi europei con esperti di alto profilo, per comprendere le sfide del presente. Gli incontri sono stati l’occasione per creare nuove relazioni, per riunire persone di generazioni diverse, accomunate dall’impegno per il rafforzamento dell’integrazione europea.

Per maggiori informazioni su Lucca@Europa visitare questo sito internet o scrivere a luccaeuropa@gmail.com. Lucca@Europa è anche su Facebook alla pagina Lucca at Europa.