12.7 C
Firenze
lunedì 6 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Calcio Storico Fiorentino, sorteggiate le semifinali

Giocheranno per l'accesso alla gara decisiva del 24 giugno, giorno di San Giovanni, Rossi contro Verdi e Bianchi contro azzurri.

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Calcio Storico Fiorentino, sorteggiate le semifinali (foto ufficio stampa Comune di Firenze)
1 ' di lettura

FIRENZE – Il destino della sabbia di Santa Croce è stato deciso stamani (5 aprile) in piazza Duomo dove, come vuole la tradizione nel giorno di Pasqua, si è tenuto il sorteggio per l’abbinamento delle semifinali del Calcio storico fiorentino. Prima che la “colombina” desse il via allo Scoppio del Carro, le urne hanno stabilito gli scontri che infiammeranno l’edizione 2026 del torneo: la prima semifinale vedrà i Rossi di Santa Maria Novella sfidare i Verdi di San Giovanni, mentre nella seconda saranno i Bianchi di Santo Spirito a vedersela con gli Azzurri di Santa Croce.

Il calendario delle sfide è già fissato per il mese di giugno. Il primo match tra Rossi e Verdi si disputerà il 13 giugno, seguito il giorno successivo, il 14, dal confronto tra Bianchi e Azzurri. La tensione agonistica raggiungerà il suo culmine, come da secolare consuetudine, il 24 giugno, giorno di San Giovanni patrono di Firenze, quando le due vincitrici si contenderanno il palio e la vitella nella finalissima. I Rossi si presentano ai nastri di partenza come la squadra da battere, reduci da una striscia vincente che li ha visti trionfare sia nel 2024 che nell’edizione dello scorso anno, proprio contro i Verdi.

Alla cerimonia del sorteggio, che segna ufficialmente l’inizio del cammino verso la festa del patrono, hanno partecipato la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo sport Letizia Perini e il presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi. La piazza, già gremita per le celebrazioni pasquali, ha accolto con il consueto calore i rappresentanti dei quattro quartieri, i cui colori torneranno presto a sventolare tra le grida dei calcianti e il rullo dei tamburi del corteo storico della Repubblica Fiorentina.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.7 ° C
14 °
11.5 °
60 %
1kmh
0 %
Lun
20 °
Mar
21 °
Mer
22 °
Gio
23 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1159)ultimora (704)sport (151)Eurofocus (54)Tecnologia (54)lavoro (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati