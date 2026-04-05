Calcio Storico Fiorentino, sorteggiate le semifinali

FIRENZE – Il destino della sabbia di Santa Croce è stato deciso stamani (5 aprile) in piazza Duomo dove, come vuole la tradizione nel giorno di Pasqua, si è tenuto il sorteggio per l’abbinamento delle semifinali del Calcio storico fiorentino. Prima che la “colombina” desse il via allo Scoppio del Carro, le urne hanno stabilito gli scontri che infiammeranno l’edizione 2026 del torneo: la prima semifinale vedrà i Rossi di Santa Maria Novella sfidare i Verdi di San Giovanni, mentre nella seconda saranno i Bianchi di Santo Spirito a vedersela con gli Azzurri di Santa Croce.

Il calendario delle sfide è già fissato per il mese di giugno. Il primo match tra Rossi e Verdi si disputerà il 13 giugno, seguito il giorno successivo, il 14, dal confronto tra Bianchi e Azzurri. La tensione agonistica raggiungerà il suo culmine, come da secolare consuetudine, il 24 giugno, giorno di San Giovanni patrono di Firenze, quando le due vincitrici si contenderanno il palio e la vitella nella finalissima. I Rossi si presentano ai nastri di partenza come la squadra da battere, reduci da una striscia vincente che li ha visti trionfare sia nel 2024 che nell’edizione dello scorso anno, proprio contro i Verdi.

Alla cerimonia del sorteggio, che segna ufficialmente l’inizio del cammino verso la festa del patrono, hanno partecipato la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo sport Letizia Perini e il presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi. La piazza, già gremita per le celebrazioni pasquali, ha accolto con il consueto calore i rappresentanti dei quattro quartieri, i cui colori torneranno presto a sventolare tra le grida dei calcianti e il rullo dei tamburi del corteo storico della Repubblica Fiorentina.