La dea bendata bacia Pisa: centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 74mila euro

PISA – La fortuna fa tappa in Toscana e regala un sorriso a un giocatore del capoluogo pisano. L’estrazione del SuperEnalotto andata in scena lo scorso venerdì 3 aprile 2026 ha infatti premiato la città della Torre pendente con una vincita di tutto rispetto, ammontante a 74.122,59 euro.

Secondo i dati diffusi dall’agenzia specializzata Agipronews, il fortunato o la fortunata è riuscito a sfiorare il bottino pieno centrando un “5”. La giocata che ha fruttato l’importante somma è stata convalidata nel pieno centro di Pisa, presso la ricevitoria significativamente denominata “L’angolo della fortuna”, situata al civico 4 di Piazza Garibaldi.

Mentre in Toscana si festeggia per questo ricco premio, a livello nazionale prosegue ininterrotta la caccia al premio di prima categoria. La sestina esatta, infatti, si fa attendere da quasi un anno: l’ultimo “6” registrato in Italia risale allo scorso 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, vennero vinti 35,4 milioni di euro.

Complice questa lunga assenza, il montepremi complessivo ha continuato a lievitare senza sosta. Per il prossimo concorso, in calendario per la giornata di martedì 7 aprile, il jackpot a disposizione per chi riuscirà a indovinare tutti i numeri estratti ha raggiunto l’imponente cifra di 145,9 milioni di euro.