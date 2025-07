(Adnkronos) – IV Summit nazionale sull’economia del mare – Blue Forum; Puglia, a Roma “A way of life”: la Regione come modello virtuoso di progresso; ‘Acea Heritage’, a Roma la mostra che racconta 116 anni di storia dell’operatore idrico Acea; Tecnologia: Samsung presenta l’innovativa serie 7 di Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)