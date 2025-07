Lite con i cocci di bottiglia: sangue sulla strada a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Alle 20,30 di ieri (15 luglio) in ausilio a militari della Guardia di Finanza, presenti nell’area della stazione centrale, in servizio di vigilanza e controllo del territorio, operatori della questura di Pisa sono intervenuti in viale Gramsci a seguito di segnalazione di una lite in atto.

Nella lite erano coinvolti due soggetti stranieri, regolari sul territorio, che a seguito di un diverbio sono passati alle vie di fatto rimanendo entrambi feriti; uno in particolare, colpito con un coccio di bottiglia ha perso copiosamente sangue. La lite era verosimilmente scaturita da futili motivi ed era stata alimentata da un riferito evidente stato di alterazione psicofisica. I due soggetti sono stati accompagnati al locale pronto soccorso per ricevere l’assistenza sanitaria necessaria; uno dei due si allontanava volontariamente.

Nonostante le prime evidenze e la presenza di sangue, nessuno dei due riportava ferite particolarmente gravi.

In caso di procedibilità d’ufficio, a cura dei militari della Guardia di finanza sarà trasmessa la segnalazione all’autorità giudiziaria per le lesioni, quando saranno disponibili i referti medici.