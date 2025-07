Salus tv n° 28 del 16 luglio 2025

(Adnkronos) – In questo numero: Al San Camillo primi risultati per screening cancro polmone Alimentazione: il libro ‘A spasso con Lucy’, la carne al centro dell’evoluzione Malattia rara, ok Aifa a rimborsabilità monoterapia orale per Emoglobinuria parossistica notturna Salute: potenziare la ricerca per un’innovazione terapeutica accessibile e universale Cancro dello stomaco, 42mila morti evitate in 12 anni ma restano criticità Colombo del Gruppo Sapio: “grande successo acquisizione di Baywater Healthcare”, leader nell’assistenza respiratoria domiciliare nel Regno Unito Disponibile nuova terapia ormonale mirata per il carcinoma mammario Il camino in estate, connubio perfetto per relax e armonia. Purchè senza calore Lega del Filo d’Oro: record di assistiti nel 60esimo anno di attività e nuove sedi in arrivo —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)