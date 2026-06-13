Vannacci apre costituente Futuro Nazionale: “Orgogliosi di essere la feccia. A Meloni risponderò quando mi interpellerà”

Assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito fondato nei mesi scorsi dal generale europarlamentare Roberto Vannacci, ex vice di Salvini in Lega, con atto notarile in Toscana.

Una due giorni a Roma con l’assemblea costituente FN sabato 13 e domenica 14 giugno con circa 2000 delegati per il partito di cui Vannacci ha annunciato nei giorni scorsi 100mila iscritti. Una due giorni all’indomani dell’attacco della premier Meloni alla Camera dei Deputati rivolta a Pozzolo, ex deputato FdI approdato in Futuro Nazionale: “Non mi si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra”.

Scrive via social Vannacci: “Inizia l’assemblea costituente: 105.000 iscritti e 2000 futuristi presenti…ed è solo l’inizio”.

Vannacci nei giorni scorsi a Viareggio, città in cui vive, ha presentato gli ultimi ingressi parlamentari in Futuro Nazionale, dove sono approdati pronti via il pisano Ziello, ex Lega, Pozzolo, Sasso, ex Lega e il consigliere regionale toscano Simoni, eletto lo scorso ottobre con la Lega poi passato a Futuro Nazionale

Roberto Vannacci all’assemblea costituente: “Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo”.

Poi rispetto alla premier Meloni: “Non ho risposto al presidente del Consiglio perché se avrà una domanda da farmi, me la fa direttamente e avrò il piacere di risponderle. A Meloni risponderò quando mi interpellerà“.

Quindi Vannacci: “Mai parlato di adesione al centrodestra. Non è una mia istanza. Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio. FN oggi è al 5% dopo neanche tre mesi, anzi nasce oggi, grazie a queste posizioni e a queste linee rosse. FN è eventualmente il sestante di questa alleanza di centrodestra, che riporta questa alleanza nella giusta direzione, che mi pare si fosse posta all’inizio del mandato e che poi è andata alla deriva”.

Sull’assenza dei leader di governo: “Io per educazione ho invitato tutti, tutti i leader dei partiti politici presenti nell’emiciclo parlamentari che non siano venuti è un problema loro non mio. Sono venuti i rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e li ringrazio. Non ho avuto parole tenere nei loro confronti, ma è la politica”.

Quindi: “Italia agli italiani, Italia agli italiani, non mi vergogno a dirlo”.

Prosegue Vannacci: “Si parla di patrimoniale negli ultimi giorni, con la sinistra che la vuole imporre, senza rendersi conto che non funziona e che di patrimoniali ne paghiamo già parecchie. Tajani ha detto: ‘Fintanto che ci sono io al governo, non ci sarà’. Bene. In Europa però ha votato a favore per dare altri soldi all’Ue. E io sarei quello che vota con la sinistra e le fa da stampella? Che aiuta Zan e finanzia il Gay Pride, o aiuta Schlein? Alla prova dei conti c’è un asse tra il Partito popolare europeo e i socialdemocratici in Europa e questo governo si allinea totalmente a supportare questa Commissione europea e von der Leyen. Io rispondo chiaramente: o con noi, con Futuro Nazionale, guardiani della sovranità e garanti della cittadinanza, oppure con von der Leyen, Draghi, multinazionali e il globalismo“.